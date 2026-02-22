John Davidson insulta a ganadores y presentadores en los BAFTA; tiene síndrome de Tourette

El presentador de la gala, Alan Cumming, se vio obligado a intervenir y pedir "comprensión" a la audiencia y a los televidentes de los premios BAFTA tras una serie de palabras altisonantes protagonizadas por John Davidson, un reconocido activista con síndrome de Tourette.

Davidson, quien asistió al evento como la inspiración de la vida real para la película nominada I Swear, padece esta condición neurológica desde los 12 años, aunque fue diagnosticado a los 25.

Sus síntomas incluyen tics motores y verbales incontrolables que a menudo implican el uso de malas palabras, una realidad que se hizo presente durante la transmisión en vivo.

Los incidentes durante la gala

A lo largo de la primera mitad del espectáculo, se escucharon varios gritos provenientes de la audiencia que interrumpieron los discursos oficiales. Entre los momentos más notorios se reportaron:

Un grito de "¡Cállate la boca!" durante el discurso de presentación de Sara Putt, presidenta de los BAFTA.

durante el discurso de presentación de Sara Putt, presidenta de los BAFTA. Un exabrupto de "¡Que te jodan!" dirigido a los directores de la película "Boong" cuando subieron a recoger su galardón a mejor película infantil y familiar.

dirigido a los directores de la película cuando subieron a recoger su galardón a mejor película infantil y familiar. El uso de un insulto racial (la palabra con "n") durante la entrega del premio a mejores efectos visuales para "Avatar: Fuego y Ceniza", presentado por Michael B. Jordan y Delroy Lindo.

La intervención de Alan Cumming

Ante la incomodidad palpable en la sala, que contaba con la presencia de los Príncipes de Gales, Alan Cumming tomó el micrófono para contextualizar la situación.

“Quizás hayan notado un lenguaje fuerte de fondo. Esto puede ser parte de cómo el síndrome de Tourette se manifiesta en algunas personas... Gracias por su comprensión y por ayudar a crear un espacio respetuoso para todos”, declaró el presentador.

Más adelante en la noche, Cumming reiteró el mensaje con mayor firmeza, aclarando que el síndrome es una discapacidad y que los tics escuchados eran involuntarios, por lo que la persona no tenía control sobre su lenguaje. El anfitrión ofreció disculpas a quienes pudieran haberse sentido ofendidos.

La salida de Davidson y la postura de BAFTA

Las palabras cesaron en la segunda mitad del evento debido a que John Davidson abandonó el recinto. Según reportes de Variety, el activista se retiró por voluntad propia y en ningún momento fue expulsado por la organización. Previamente, fuentes internas habían asegurado que, al ser un invitado, en ninguna circunstancia se le pediría que se marchara.

Cabe destacar que, antes del inicio de la ceremonia, el jefe de sala había advertido al público sobre la presencia de Davidson, pidiendo tolerancia ante posibles ruidos o movimientos involuntarios.

'I Swear': El arte imita a la vida

La presencia de Davidson estaba ligada al éxito de la película británica I Swear, dirigida por Kirk Jones, la cual compitió por cinco premios BAFTA. La cinta narra la vida de Davidson a los 25 años y es protagonizada por Robert Aramayo.

Aramayo, quien ganó el premio EE Rising Star esa misma noche, dedicó unas palabras al activista en su discurso de aceptación:

“John Davidson es el hombre más extraordinario que he conocido... quiero decir que para quienes viven con el síndrome de Tourette, es el revuelo que los rodea lo que ayudó a definir su experiencia, así que, como dice la película, 'necesitan apoyo y comprensión'”.

Emma McNally, directora de la organización benéfica Tourettes Action, señaló que la película ha generado una gran reacción pública, ayudando a que la sociedad tenga una comprensión más precisa y honesta de cómo afecta este síndrome al individuo.