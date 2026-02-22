Influencer Conder molesta por bloqueos en carretera; "que padre no poder llegar a tu trabajo"

La captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató una ola de violencia y bloqueos carreteros en diversos puntos del país; sin embargo, en el ecosistema de las redes sociales, la conversación dio un giro hacia la ironía y la crítica social protagonizada por la creadora de contenido conocida como soyconder.

La influencer compartió una serie de reclamos por no poder transitar hacia su lugar de trabajo debido al caos vial en la autopista Córdoba-Puebla. Lo que comenzó como una queja ciudadana terminó en un linchamiento digital cuando los usuarios expusieron la incongruencia entre sus protestas y su estilo de vida promovido en publicaciones anteriores.

“Qué padre no poder llegar a tu trabajo”: El reclamo de Conder

Atrapada en el tráfico generado por la quema de autobuses y los asaltos reportados kilómetros adelante, soyconder expresó su frustración ante la situación de seguridad nacional, priorizando su inconveniente laboral.

“Qué padre no poder llegar a tu trabajo porque vives bajo un narcogobierno; kilómetros adelante comenzaron a asaltar, y quemaron un autobús”, escribió la joven, refiriéndose a los disturbios en la zona limítrofe de Veracruz y Puebla.

La influencer se quejó de los bloqueos carreteros Especial

Soy Conder hace alusión a drogas en sus redes sociales

La empatía inicial de algunos seguidores se transformó rápidamente en críticas. Usuarios de la red social se dieron a la tarea de rescatar mensajes antiguos de la propia influencer, en los cuales normalizaba e incluso celebraba el consumo de estupefacientes, señalando una "doble moral" ante el problema del narcotráfico.

Entre los mensajes recuperados que generaron mayor controversia se encuentran:

“Si tan dispuesta estás a volar conmigo, pues a ver saca la mota”.

“Un efecto secundario de las drogas sintéticas es la p... depresión c... que te da después”.

En una de sus respuestas a las críticas de los usuarios, la influencer compartió un GIF de Patricio Estrella con la descripción: "Drñogadigñta"

"No todo gira alrededor tuyo", le responden

La confrontación directa no se hizo esperar. Diversos internautas señalaron que el consumo recreativo de drogas financia directamente a las organizaciones criminales responsables de los bloqueos de los que ahora se quejaba.

Una de las respuestas más virales, que resumió el sentir de la comunidad digital, confrontó a la creadora de contenido por su falta de sensibilidad ante un evento de seguridad nacional que involucraba pérdidas humanas y miedo generalizado.

“No todo el mundo gira alrededor tuyo; hay gente muriendo, gente asustada. Si pierdes un día sin hacer tus Tiktoks o sin subir fotos a Instagram, no pasa nada”, sentenció un usuario.

¿Quién es Conder?

Soyconder (también conocida simplemente como Conder) es una creadora de contenido, influencer y música mexicana que ha ganado gran relevancia en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

Es especialmente reconocida por formar parte del dúo "Conder y Name" junto a su pareja Doris, con quien comparte vlogs de estilo de vida, viajes y la cotidianidad de su relación