Debemos mantenernos en calma; el país está en plena normalidad: Sheinbaum

Tras el operativo en el que fue cercado y abatido el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho, el país está en normalidad, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en un comunicado emitido la tarde de este domingo a través de sus cuentas de redes sociales.

Sheinbaum se encontraba en Coahuila, cuando en Jalisco la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolló el operativo contra El Mencho, en Tapalpa, Jalisco.

“La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.

Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.

Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”, expuso la presidenta en su mensaje difundido a través de sus cuentas de redes sociales.

La titular del Ejecutivo reconoció el trabajo de las fuerzas armadas y de su gabinete de seguridad para localizar y abatir a Oseguera Rangel.

“Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad.

Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, concluye el mensaje de Sheinbaum.

Este lunes, la presidenta encabezará en Palacio Nacional la reunión del gabinete de seguridad y la rueda de prensa matutina.

Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

