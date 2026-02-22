Selena Gomez y Nina Dobrev están en México; conquistan las costas de Los Cabos

Selena Gomez y Nina Dobrev fueron captadas disfrutando de una "escapada de chicas" en las exclusivas costas de Baja California Sur, aprovechando el clima cálido para navegar a bordo de un yate de lujo y desconectarse de la rutina de Hollywood.

Ambas celebridades elevaron la temperatura del fin de semana con sus elecciones de moda balnearia, convirtiendo el océano en su propio patio de recreo. Mientras disfrutaban del mar azul cristalino, Selena Gomez optó por un elegante bikini negro de tiras, sumergiéndose en el agua y aprovechando las amenidades de la embarcación.

Por su parte, la actriz Nina Dobrev no se quedó atrás y deslumbró con un diseño similar, luciendo un bikini negro que capturó la esencia del verano en pleno febrero.

Selena Gomez fue captada vacacionando en Los Cabos, BCS Especial

Una tarde en hotel de lujo

La jornada de descanso no se limitó a la navegación en alta mar. Selena Gomez continuó su día en las instalaciones del exclusivo resort Las Ventanas al Paraíso, uno de los destinos favoritos de las estrellas internacionales.

Para este momento de relajación en tierra firme, la cantante y magnate de la belleza realizó un cambio de vestuario, eligiendo un sofisticado traje de baño rosa suave de un solo hombro. El look se completó con accesorios esenciales para el clima de la región:

Un sombrero de paja de ala ancha .

. Unas gafas de sol de gran tamaño para protegerse de los rayos UV

Se sabe que uno de los destinos favoritos de Selena Gomez para vacacionar es Los Cabos, hace unos meses, antes de contraer nupcias con Benny Blanco, también se le vio junto a amigas disfrutando de las playas mexicanas.

Desde el yate de lujo, Selena Gomez fue vista cuidándose del Sol, ya que debido a su enfermedad no se puede exponer tanto, mientras que Nina Dobrev y compañía disfrutaban de las playas sudcalifornianas.