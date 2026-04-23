¡Aparta los días! Corona Capital 2026 revela las fechas de su próxima edición

El Corona Capital 2026 ya empieza a emocionar a los seguidores de la música en vivo, luego de que se confirmaran los primeros detalles oficiales del evento. Este festival, reconocido por traer a México a figuras internacionales, se prepara para una nueva edición en la capital del país, manteniendo su esencia como uno de los encuentros más esperados del año.

Con el anuncio de las fechas y el lugar, la organización da el primer paso rumbo a una edición que promete mantener la misma línea de años anteriores. Aunque aún no se ha revelado el cartel, esta información inicial es suficiente para que miles de asistentes comiencen a planear su asistencia a uno de los eventos más importantes en México.

¿Cuándo será el Corona Capital 2026?

Las actividades del Corona Capital están programadas para realizarse del 20 al 22 de noviembre de 2026, conservando el formato de tres días consecutivos. Este modelo ha permitido que el festival crezca en número de artistas y ofrezca una experiencia más completa para quienes asisten.

Ubicar el festival en noviembre lo coloca en una etapa clave del calendario musical. Durante estas fechas, muchos artistas internacionales se encuentran cerrando giras o realizando sus últimas presentaciones del año, lo que facilita su participación en eventos de gran escala como este.

Además, el cierre de temporada suele concentrar anuncios importantes y presentaciones destacadas, lo que refuerza la expectativa en torno a los nombres que podrían formar parte del cartel.

¿Dónde será el Corona Capital 2026?

El Corona Capital 2026 se llevará a cabo nuevamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un recinto que ya es identificado por el público como la casa del festival. Este espacio, ubicado en la alcaldía Iztacalco, cuenta con las condiciones necesarias para albergar eventos masivos.

Gracias a su amplitud, el Autódromo permite la instalación de varios escenarios, así como zonas de comida, experiencias y servicios para los asistentes. En ediciones pasadas, ha logrado recibir a miles de personas por día, lo que lo convierte en una sede ideal para este tipo de encuentros.

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A lo largo de los años, el Corona Capital se ha caracterizado por presentar artistas internacionales, principalmente dentro de géneros como el rock alternativo, indie, pop y electrónica. Esta propuesta lo ha posicionado como una parada importante dentro de las giras globales.

El anuncio de fechas y sede suele ser solo el inicio. Posteriormente, la organización revela el cartel oficial y los detalles de venta de boletos, incluyendo preventas y diferentes fases. Esta información generalmente se da a conocer semanas después del primer anuncio.

PJG