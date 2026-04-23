¿Rivalidad real? Esto pasó entre Luis Miguel y Alejandro Fernández

Alejandro Fernández y Luis Miguel son dos de los artistas más queridos en México. A lo largo de los años, ambos se han consolidado como íconos de la música latina gracias a su talento y trayectoria.

Aunque siguen activos en la industria musical, su historia no ha estado exenta de polémicas. Entre comparaciones, diferencias y hasta temas legales, la relación entre ambos ha dado mucho de qué hablar.

¿Qué pasó entre Luis Miguel y Alejandro Fernández?

Ambos cantantes han brillado en el mundo del entretenimiento, pero en su momento, su popularidad también los colocó en el centro de constantes comparaciones, incluso comparten el mismo mes de cumpleaños.

Mientras Luis Miguel dominaba el género de la balada romántica, Alejandro Fernández destacaba en la música regional mexicana. Sus estilos eran distintos, pero eso no evitó que el público los enfrentara constantemente.

Sin embargo, el conflicto más fuerte llegó en 2015, cuando Alejandro Fernández demandó a Luis Miguel tras la cancelación de una gira conjunta que tenían planeada para 2016.

Después de varios intentos por llegar a un acuerdo, la disputa legal se extendió por más de un año. Finalmente, el 1 de diciembre de 2017, la demanda fue retirada luego de que ambas partes lograran un arreglo.

La rivalidad entre Luis Miguel y Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuánto le debia Luis Miguel a Alejandro Fernández?

Tras el incumplimiento del tour, la demanda interpuesta por Alejandro Fernández superaba los 5 millones de dólares.

En ese momento, Luis Miguel atravesaba una complicada situación financiera, lo que dificultaba cubrir dicha cantidad. Fue entonces cuando el empresario Carlos Bremer intervino con un plan para ayudar al llamado “Sol de México” a estabilizar sus finanzas.

Este apoyo fue clave para que el cantante pudiera enfrentar la crisis económica que vivía en ese periodo.

La rivalidad entre Luis Miguel y Alejandro Fernández Foto: Canva

Comparación entre Lusi miguel y Alejandro Fernandez

A lo largo de sus carreras, ambos artistas han sido comparados no solo por su fama, sino también por su interpretación musical.

Un ejemplo claro es la canción El Día Que Me Quieras, que ambos interpretaron en distintos momentos. Luis Miguel la incluyó en su álbum Segundo Romance, mientras que Alejandro Fernández la lanzó en Grandes Éxitos a la Manera de Alejandro Fernández.

Cada uno le dio su propio estilo, lo que generó debate entre los fans, pero también impulsó aún más su popularidad. Más que rivalidad, estas comparaciones reflejan la grandeza de ambos artistas en sus respectivos géneros.

La rivalidad entre Luis Miguel y Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

Luis Miguel y Alejandro Fernández

Actualmente, ambos cantantes continúan vigentes en la música, aunque no existe una colaboración entre ellos.

Alejandro Fernández ha dejado claro que, por ahora, no planea trabajar con Luis Miguel. Su más reciente álbum es Te llevo en la sangre y mantiene su gira “De Rey a Rey” en Estados Unidos durante 2026.

Por su parte, Luis Miguel lanzó en 2017 el álbum ¡México por siempre! y logró un rotundo éxito con su gira Luis Miguel Tour 2023-2024. Hasta el momento, no ha anunciado nuevos proyectos en vivo.

A pesar de los conflictos y comparaciones, Luis Miguel y Alejandro Fernández se han consolidado como dos de los máximos exponentes de la música en México.

La rivalidad entre Luis Miguel y Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

Lejos de cualquier polémica, ambos siguen siendo referentes en sus géneros y continúan conquistando al público, demostrando que su legado está por encima de cualquier rivalidad.