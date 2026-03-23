Después de más de una década lejos de este proyecto, Marjorie de Sousa volvió a pisar el escenario con Perfume de Gardenia, un regreso que no solo la enfrentó a uno de los retos más intensos de su carrera, sino que también llegó en un momento inesperado de su vida.

La actriz, que se ha mantenido activa en televisión, no tenía en sus planes regresar al teatro hasta que recibió la llamada que cambió todo.

Un regreso que llegó sin aviso

El retorno de Marjorie de Sousa a Perfume de Gardenia se dio tras 13 años de haber formado parte del musical. Esta vez, el desafío fue mayor: tuvo apenas unos días para retomar el montaje.

Desde el salón de ensayos del Teatro San Rafael, la actriz confesó que aceptar el proyecto fue una decisión que la tomó por sorpresa.

A pesar del poco tiempo, algo la sorprendió incluso a ella misma: al subir al escenario, recordó gran parte del libreto y los movimientos, como si el tiempo no hubiera pasado.

Sin embargo, no todo fue igual. Las coreografías cambiaron y el ritmo de montaje fue mucho más acelerado, lo que convirtió esta experiencia en un verdadero reto físico y emocional.

Su hijo Matías, el fan número uno

Si hay alguien que ha vivido este regreso con emoción total, ese es su hijo Matías. Marjorie de Sousa reveló que el pequeño ha sido su mayor apoyo durante este proceso.

El niño la acompañó a varios ensayos y estuvo presente en el estreno, donde no ocultó su entusiasmo. Incluso se ha vuelto fan de la música del espectáculo, especialmente de los temas interpretados por la Sonora Santanera.

Para la actriz, este momento tiene un valor especial, ya que su hijo no la había visto antes en este tipo de proyectos teatrales. Ahora, verlo disfrutar su trabajo desde el público le da un significado distinto a su carrera.

Marjorie de Sousa regresa a Perfume de Gardenia tras 13 años IG marjodsous

Un reto en medio de una agenda saturada

El regreso de Marjorie de Sousa no ocurrió en un momento tranquilo. Apenas semanas antes, había terminado de grabar una serie y mantenía compromisos laborales entre México y Miami.

De hecho, tenía planes de viaje justo en la fecha del estreno, lo que hizo que aceptar el proyecto implicara reorganizar completamente su agenda.

Aun así, decidió apostar por este desafío, motivada tanto por la nostalgia como por la oportunidad de reencontrarse con una etapa importante de su trayectoria.

Marjorie de Sousa regresa a Perfume de Gardenia tras 13 años IG marjodsous

Una nueva etapa sobre el escenario

Más allá del regreso, la actriz asegura que esta versión de Perfume de Gardenia tiene un significado distinto. Hoy, con más experiencia, vive el proyecto desde otra perspectiva.

Marjorie de Sousa adelantó que ya trabaja en nuevos números dentro del musical, esta vez con más tiempo para prepararlos, lo que permitirá enriquecer el espectáculo.

Para ella, esta etapa representa una mezcla entre la artista que fue hace más de una década y la que es hoy, una combinación que —según sus palabras— la hace disfrutar aún más cada momento sobre el escenario.