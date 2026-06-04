Así es el cameo de Dolph Lundgren en 'Los Amos del Universo'

Dolph Lundgren volvió al universo de He-Man, pero no como muchos fans esperaban. El actor sueco, recordado por haber interpretado al héroe en la película Masters del Universo de 1987, tiene una participación especial en la nueva adaptación live-action protagonizada por Nicholas Galitzine.

Desde que comenzó la producción de la nueva película, los seguidores de la franquicia especularon sobre un posible cameo de Lundgren. Algunos imaginaban que podría interpretar al rey Randor, padre del príncipe Adam; otros esperaban una aparición más simbólica, como una referencia directa al legado de la cinta ochentera.

Con el estreno de la película, el misterio finalmente quedó resuelto: Dolph Lundgren aparece en una escena breve. A partir de aquí hay posibles spoilers de Masters del Universo.

¿Cuál es el cameo de Dolph Lundgren en Masters del Universo?

La participación de Dolph Lundgren ocurre cuando Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, se encuentra en un gimnasio. El joven está eligiendo qué peso usar cuando se cruza con el personaje de Lundgren, quien está entrenando frente al espejo.

La escena juega con la imagen física del actor, su pasado como He-Man y el tono motivacional que caracterizaba a la serie animada de los años 80. Adam, en un momento de desánimo y sin muchas perspectivas sobre su lugar en el mundo real, le pide un consejo.

Entonces, el personaje de Dolph Lundgren responde con un mensaje de ánimo sobre no rendirse y que no siempre debe mirar hacia el frente.

El cameo no se queda solo en el consejo motivacional. Antes de despedirse, Dolph Lundgren hace una seña con la mano y dice “buen viaje”, una referencia directa a Masters del Universo, la película de 1987.

¿Por qué los fans esperaban ver a Dolph Lundgren?

La participación de Dolph Lundgren había sido uno de los temas más comentados desde la etapa de producción. Su vínculo con la franquicia viene de la película de 1987, una adaptación que, aunque fue recibida con opiniones divididas en su momento, se convirtió con los años en una cinta de culto para muchos seguidores de He-Man.

En esa versión, Lundgren interpretó al héroe junto a Frank Langella como Skeletor. La película tomó varios elementos de la mitología de Mattel, pero también se alejó de la caricatura original al llevar parte de la acción a la Tierra.

bgpa