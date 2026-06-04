¿Quién es quién en 'He-Man: Los Amos del Universo'?

La nostalgia por Eternia está de regreso. La nueva película live-action de Masters of the Universe no solo busca presentar a He-Man ante una nueva generación, también recupera a varios personajes que marcaron la caricatura clásica de los años 80.

La producción, protagonizada por Nicholas Galitzine como el Príncipe Adam/He-Man, reúne a héroes, villanos y aliados que formaron parte del universo animado que convirtió a la franquicia en uno de los grandes referentes de la cultura pop ochentera.

Entre los nombres que regresan están Teela, Man-At-Arms, The Sorceress, Skeletor, Evil-Lyn, Trap Jaw y Battle Cat, además de otros personajes que los fans de la serie original reconocerán de inmediato.

He-Man vuelve al centro de Masters of the Universe

El personaje principal de la historia es He-Man, también conocido como el Príncipe Adam. En la mitología clásica de Masters of the Universe, Adam es el heredero del reino de Eternia y obtiene sus poderes al levantar la Espada del Poder y pronunciar la frase que lo transforma en el hombre más poderoso del universo.

En la nueva película live-action, el personaje será interpretado por Nicholas Galitzine, actor que toma el papel central de una franquicia que ya había tenido una adaptación cinematográfica en 1987, protagonizada por Dolph Lundgren.

El regreso de He-Man al cine forma parte de un nuevo intento por llevar la historia de Eternia a la pantalla grande, ahora con una producción de mayor escala y un elenco integrado por figuras reconocidas del cine y la televisión.

Nicholas Galitzine es He-Man en MASTERS OF THE UNIVERSE. Sony Pictures

Los héroes de Eternia que regresan en la película

Junto a He-Man, la película incluirá a varios aliados clásicos del universo de Eternia. Uno de los más importantes será Teela, interpretada por Camila Mendes. En la serie animada de los 80, Teela era capitana de la guardia real y una de las combatientes más leales de Eternia.

También aparecerá Duncan, mejor conocido como Man-At-Arms, interpretado por Idris Elba. Este personaje ha sido una figura clave dentro de la historia de He-Man, no solo por su papel como estratega y experto en armas, sino también por su relación cercana con Teela.

Idris Elba es 'Man At Arms' en MASTERS OF THE UNIVERSE. Sony Pictures

Otro regreso importante será el de The Sorceress, o La Hechicera, interpretada por Morena Baccarin. En la caricatura clásica, este personaje era la guardiana del Castillo Grayskull, una de las locaciones más importantes de la franquicia y fuente del poder de He-Man.

La familia real de Eternia también estará presente. El Rey Randor y la Reina Marlena, padres del Príncipe Adam, serán interpretados por James Purefoy y Charlotte Riley, respectivamente.

Battle Cat, Ram-Man y otros aliados clásicos

Uno de los personajes más recordados por los fans es Cringer, el tigre mascota del Príncipe Adam, quien al recibir el poder de Grayskull se transforma en Battle Cat, la poderosa montura de batalla de He-Man.

Aunque Cringer suele ser presentado como un personaje temeroso en su forma cotidiana, su transformación en Battle Cat lo convierte en una de las figuras más icónicas de la franquicia. Su presencia conecta directamente con la estética fantástica y aventurera de la caricatura original.

La película también incluirá a Ram-Man, guerrero reconocido por su casco de metal y por atacar a sus enemigos como si fuera un ariete humano. En la caricatura clásica, este personaje formaba parte de los aliados de He-Man y era recordado por su fuerza física y su diseño peculiar.

Otro personaje confirmado es Fisto, también conocido como Malcolm. En esta versión cinematográfica será presentado como hermano de Man-At-Arms y tío adoptivo de Teela. El personaje será interpretado por Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Fisto (Johannes Haukur Johannesson) y Teela (Camila Mendes) en MASTERS OF THE UNIVERSE. Sony Pictures

A la lista se suma Roboto, una máquina aliada de los héroes de Eternia que en esta película contará con la voz de Kristen Wiig. También se ha mencionado la presencia de Moss Man, personaje relacionado con la naturaleza y recordado por su diseño vegetal dentro del universo de juguetes y animación.

Skeletor y los villanos de Masters of the Universe

Del lado de los villanos, el gran regreso será el de Skeletor, uno de los antagonistas más reconocibles de la cultura pop de los 80. Con su rostro de calavera, su báculo del caos y su obsesión por conquistar Eternia, el personaje volverá al cine interpretado por Jared Leto.

Skeletor es el principal enemigo de He-Man y uno de los elementos más importantes de la franquicia. Su presencia en la nueva película es clave para recuperar el conflicto central entre las fuerzas de Grayskull y los villanos que buscan dominar Eternia.

Junto a él estará Evil-Lyn, interpretada por Alison Brie. En la caricatura clásica, Evil-Lyn era una hechicera poderosa y una de las aliadas más cercanas de Skeletor, aunque también era conocida por actuar con intereses propios.

Alison Brie es 'Evil-Lyn' en MASTERS OF THE UNIVERSE. Sony Pictures

La película también recuperará a Trap Jaw, cuyo nombre original es Kronis. Este villano es recordado por su mandíbula metálica, su brazo intercambiable y su apariencia de ciborg armado. En la nueva entrega será interpretado por Sam C. Wilson.

Otro personaje que formará parte de las fuerzas de Skeletor será Tri-Klops, el cazarrecompensas conocido por su casco con visor rotatorio. En la caricatura clásica, este detalle visual lo convirtió en uno de los villanos más reconocibles del grupo.