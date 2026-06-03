La historia oscura de He-Man y los Amos del Universo en DC Comics que pocos conocen

La película live action de Amos del Universo llega a los cines de México este 4 de junio. Este lanzamiento revive el interés del público por los rincones más oscuros de la franquicia ochentera. Lejos de la inocencia televisiva, los fanáticos recuerdan la saga impresa más madura y violenta jamás publicada sobre el personaje.

La editorial DC Comics lanzó la maxiserie He-Man: The Eternity War entre los años 2014 y 2016. Escrita por Dan Abnett y Rob David, esta entrega de 15 números despojó a la marca de sus colores brillantes. Los autores transformaron el universo clásico en una fantasía épica de guerra plagada de sacrificios sangrientos.

Portada de los cómics de He-Man: The Eternity War. Foto: DC Cómics

El argumento arranca con un escenario militar desolador para los protagonistas. Hordak y la Horda del Terror conquistan el emblemático Castillo de Grayskull. Al perder el control absoluto del Hemisferio de la Luz, los defensores toman medidas extremas para evitar la extinción de su mundo.

He-Man, She-Ra y una mermada resistencia pactan una alianza impensable. Para frenar la amenaza del imperio invasor, los héroes unen sus fuerzas bélicas con Skeletor, su peor antagonista del pasado.

Violencia explícita y muerte en Eternia

Esta obra destaca por abandonar el código clásico de los medios audiovisuales donde ningún personaje perdía la vida. Los guionistas imponen una brutalidad psicológica y física que rompe los moldes tradicionales de Masters of the Universe.

El villano de la calavera protagoniza uno de los actos más crudos de la trama. Skeletor decapita sin piedad a la Hechicera de Grayskull. Acto seguido, utiliza la cabeza cercenada de la guardiana para burlarse despiadadamente del guerrero rubio.

Skeletor es el gran villano en He-Man: The Eternity War. Foto: DC Cómics

La escalada de terror continúa con las decisiones del líder de la Horda. La historia muestra cómo Hordak devoró el alma del hijo nonato de Shadow Weaver (Tejera Sombría). Este acto caníbal le permite aumentar de forma exponencial su propio nivel de magia negra.

Por su parte, el líder de los Hombres Serpiente cruza la línea del horror visual. King Hssss asesina a sangre fría al Rey Randor, padre biológico del protagonista. El reptil desfila frente al bando enemigo utilizando la piel humana del monarca como vestimenta.

El oscuro destino del poder absoluto

El conflicto central explora el inminente quiebre psicológico del propio Príncipe Adam. Teela, asumiendo su nuevo rol como Hechicera, le proyecta una visión profética del futuro. La aliada le advierte sobre el costo real de canalizar toda la magia de sus ancestros.

Si el paladín derrota a los invasores utilizando el poder bruto de la fortaleza, la energía consumirá su humanidad. En ese futuro alterno, Adam abandona su identidad mortal y se erige como un monarca tiránico. El poder absoluto lo corrompe de manera irreversible.

He-Man en una de las portadas de The Eternity War. Foto: DC Cómics

Sus compañeros de batalla arman una rebelión frente a esta dictadura. She-Ra lidera el levantamiento armado y desata una guerra fratricida masiva. Para salvar el cosmos de la destrucción, la hermana del tirano lo asesina en combate abierto.

La crisis alcanza dimensiones multiversales cuando Skeletor traiciona nuevamente a las facciones de la resistencia. El brujo absorbe el poder de las almas caídas y asume la identidad del Amo de la Muerte (Master of Death).

Frente al apocalipsis total, el protagonista toma una decisión radical final. Para ganar la guerra, el héroe destruye el viejo orden y fractura el destino mismo del espacio-tiempo.