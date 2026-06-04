¡Regresa el poder! Revive la nostalgia con acción y humor de la mano de He-Man y Skeletor

Misticismo, escenas de acción, empoderamiento... pero también mucho humor llega en Amos del Universo, la nueva cinta inspirada en los muñecos de acción de los años 80 y que dejaron como legado el icónico grito: “¡Yooo teeengo el podeeer!”

Casi 40 años después de la cinta protagonizada por Dolph Lundgren y Frank Langella (como He-Man y Skeletor, respectivamente), el filme dirigido por Travis Knight trae de regreso al príncipe Adam y a todo el mundo de Eternia como Duncan, Teela y Cringer, incluidos los villanos más emblemáticos como Evil-Lyn, Trap Jaw y Beast Man.

El filme, que hoy se estrena, inicia cuando el pequeño príncipe Adam llega a la Tierra luego de abandonar Eternia. Quince años después, regresa a su universo para tratar de salvarlo, pues está sumergido en un desastre tras el dominio de Skeletor.

Amos del Universo Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

El productor Jason Blumenthal (En busca de la felicidad), luchó por el proyecto durante más de 17 años y lo concretó junto a su socio de Escape Artist Entertainment, Todd Black, y Robbie Brenner, presidenta de Mattel Films (nominada a Mejor Película por El club de los desahuciados).

La cinta retrata los elementos de ese mundo que se han mostrado desde los cómics que acompañaban a las figuras de acción, las caricaturas de Filmation de los 80 y las hechas por Cartoon Network y la serie de Netflix. Aceptar toda esa extravagancia colorida, afirma Blumenthal, fue clave para que funcionara.

Hay que tener sentido del humor porque algunas cosas pueden resultar un poco descabelladas. Una película de Amos del Universo debe entender el carácter lúdico, entender que algunos de estos personajes tienen nombres extravagantes, y encontrar la manera de integrarlo en la narrativa”, dice Blumenthal en notas de la producción.

Como en muchas cintas heroicas, hubo inspiración en el libro El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, en como Adam regresa a Eternia y está dispuesto a salvar a sus padres y amigos, aunque tenga que poner en riesgo su vida, antes de saber que puede ser más poderoso de lo que ni siquiera se imagina.

Castillo Grayskull en Amos del Universo Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

En búsqueda del héroe

El encargado de darle vida a He-Man es el actor Nicholas Galitzine (Rojo, blanco y sangre azul), quien presenta un héroe carismático y que busca, antes que utilizar la fuerza, arreglar las cosas mediante el diálogo y el entendimiento.

Es una historia de autoaceptación, de empoderamiento, de comprender que el poder no reside en nada más que en uno mismo”, expresa Galitzine en las notas de producción. “Y en el camino nos encontramos con estos personajes realmente excéntricos, fantásticos y divertidos que le brindan diferentes oportunidades de crecimiento”.

Nicholas Galitzine como He-Man en Amos del Universo Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

Y para encarnar al hombre más poderoso del universo, Galitzine se sometió a un riguroso e intenso entrenamiento físico que describió como el mayor desafío de su carrera. Su preparación incluyó: cuatro meses de levantamiento de pesas intensivo previos al inicio del rodaje, un régimen estricto de definición muscular combinado con ejercicio cardiovascular regular y jornadas de filmación de 12 horas que demandaban una alta exigencia física en las secuencias de combate.

Incluso, debido a su gran condición física, el director Travis Knight le permitió realizar la gran mayoría de sus escenas de riesgo y acrobacias.

Y a pesar de la espectacularidad física, Galitzine enfatiza que la parte más satisfactoria de su interpretación consistió en explorar el lado vulnerable del personaje. Centró sus esfuerzos en desarrollar la psicología de un joven que ha pasado 15 años exiliado en la Tierra, comprendiendo por qué prefiere el diálogo antes que el uso de la fuerza física.

El villano indiscutible

Y como todo héroe necesita su némesis, Skeletor constituye la antítesis perfecta.

Malvado, cínico y tramposo. Así es este musculoso con cráneo al descubierto, interpretado por el actor Jared Leto. Se regodea en la maldad, disfruta de ella y se deleita de la destrucción que causa.

Su vileza contrasta con esa teatralidad al moverse o los chascarrillos que salen de sus oscuras fauces. El director resalta la versatilidad de Leto para equilibrar la amenaza del personaje con momentos de comedia absurda.

Jared Leto como Skeletor en Amos del Universo Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

Durante el proceso de posproducción, los animadores digitales trabajaron minuciosamente para trasladar los gestos y expresiones faciales de Leto al diseño final de la calavera del villano.

Leto y Knight desarrollaron una propuesta vocal para esta versión, distanciándose del tono agudo y chillón de la serie animada de los 80. En su lugar, optaron por una voz profunda, potente y de resonancia teatral que refuerza el peligro que representa para el destino de Eternia.

Una guerrera y la otra... hechicera

Amos del Universo no puede entenderse sin Teela (Camila Mendes), hija de Man-At-Arms (Idris Elba) y la hechicera Evil-Lyn (Alison Brie).

La primera es una mujer independiente y autosuficiente, explica Mendes. “Tuvo que madurar rápido después de que su padre renunciara un poco a la vida”.

Tuvo que endurecerse y cuidarse sola, además de cuidar de su padre. Creo que esa experiencia la ha endurecido. Pero en el fondo, tiene una sensibilidad interior y una empatía muy profunda”, subraya Camila Mendes.

Camila Mendes como Teela en Amos del Universo. Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

Para Brie, lo más emocionante de esta versión es el sentido del humor. “Skeletor y Evil-Lyn tenían una química muy divertida en la serie original. Algunas de las versiones posteriores han sido más serias, y me gusta que esta película tenga un toque metacinematográfico. Es capaz de reírse de sí misma, pero también de complacer a los fans y tomarse en serio cuando es necesario”.

La clave de esta pareja de villanos es su tóxica relación de amor-odio. “Ella vacila entre amar a Skeletor, idolatrarlo y emocionarse mucho de que obtenga el poder, pero en secreto quiere tenerlo todo.

Alison Brie como Evil-Lyn en Amos del Universo Cortesía Amazon MGM Studios

Ella sabe cómo sacarlo de quicio, pero también está ahí para apoyarlo. Es bien sabido que no le es leal a Skeletor. Le gusta fingir que sí, pero todos sabemos que la dinámica de poder entre Evil-Lyn y Skeletor es sumamente volátil... Tanto Skeletor como Evil-Lyn disfrutan enormemente de sus maldades”, dice Brie.

Los personajes que todos queremos ver

En la cinta, que hasta el momento tiene 74% de aprobación en Rotten Tomatoes, encontramos a toda la pandilla que hemos conocido en estos más de 40 años.

Está el salvaje Beast Man (Gary Martin), Tri-Klops (Kojo Attah), una temerosa y amenazante versión de Trap Jaw (Sam C. Wilson) y el punzante Spikor.

Amos del Universo Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

Pero también nos regocijamos con Sorceress (Morena Baccarin), Ram Man (Jon Xue Zhang), Mekaneck (James Wilkinson), Fisto (Jóhannes Haukur Jóhannesson), Roboto (con la voz de Kristen Wiig) y el inolvidable, tierno y feroz Cringer.

Amos del Universo es una historia con la que todo mundo pueda identificarse, personas que crecieron con la marca y quieren recordar cómo era ser niño o niñas y niños que buscan escapar a este mundo, enfatiza Blumenthal. “Creo que hay algo para todos en esta película. Hay un mensaje, hay empoderamiento, hay realización de sueños, no sólo para los niños pequeños que crecieron queriendo ser He-Man, sino también para las niñas que ven a Teela y dicen: ‘Quiero ser como ella’”.

Amos del Universo Cortesía Amazon MGM Studios y Sony Pictures

¿Qué sorpresas hay?

En la cinta hay un momento muy emotivo durante la escena de un gimnasio, que los más fans se percatarán.

No te salgas antes, ya que hay escena poscréditos.

Dos secuaces de Skeletor no provienen de la línea de juguetes ni de la serie animada, sino de la cinta de 1987: Karg y Pigboy.

La música

Hay canciones que te hacen recordar los años 80 y 90 y se escucha también What’s Up, de 4 Non Blondes. Hace unos años se hizo viral un video con dicho tema y los personajes de Filmation.

La historia de Amos del Universo