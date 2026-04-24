Las películas espaciales han creado algunas de las escenas más espectaculares del cine, pero también acumulan varios desaciertos científicos que se repiten una y otra vez.

Desde explosiones que hacen ruido hasta naves que se comportan como aviones, los errores en películas espaciales forman parte de una fórmula que prioriza el impacto visual por encima de la física.

Aunque muchos espectadores ya identifican algunos de estos fallos, otros pasan desapercibidos porque están tan integrados en la narrativa que parecen normales. El punto es que, en la vida real, el espacio funciona de manera muy distinta a como lo muestra Hollywood.

¿El cine las ignora? Errores en películas espaciales que casi nadie nota Canva

Por qué el cine cambia las reglas del espacio exterior

El cine no busca ser una clase de ciencia. Su objetivo es contar historias que enganchen, y para eso necesita ritmo, tensión y claridad visual. En ese proceso, conceptos complejos como la física en el espacio suelen simplificarse o directamente ignorarse.

Por ejemplo, mantener silencio absoluto en una escena de acción podría ser más realista, pero también menos emocionante para el público. Lo mismo ocurre con los movimientos de las naves o la representación de la gravedad: se ajustan para que el espectador entienda lo que está pasando sin necesidad de explicaciones técnicas.

Aun así, estos cambios han generado ideas equivocadas sobre cómo funciona realmente el espacio.

Estos son los errores más comunes en las películas espaciales

El sonido en el espacio no existe

Uno de los fallos más evidentes en las películas espaciales es el uso del sonido en escenas fuera de la nave. Explosiones, disparos y motores se escuchan con fuerza, cuando en realidad el vacío del espacio no permite que el sonido se propague. Sin aire o partículas, todo sería completamente silencioso.

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Las naves no necesitan acelerar todo el tiempo

En el cine, las naves se mueven como si fueran aviones: aceleran, frenan y giran constantemente. Sin embargo, en el espacio, la inercia permite que un objeto continúe en movimiento sin necesidad de propulsión continua. Este detalle suele ignorarse para hacer las escenas más dinámicas.

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El fuego no se comporta igual en el espacio

Las explosiones con llamas intensas son otro recurso habitual. El problema es que el fuego necesita oxígeno para existir, algo que no está presente en el espacio. Aun así, las producciones mantienen este efecto porque es visualmente más impactante.

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El cuerpo humano no explota al instante

Algunas historias muestran que una persona expuesta al vacío sufre una descompresión explosiva inmediata. Aunque la situación es mortal, el cuerpo no estalla como se suele representar. Es un dramatismo que el cine ha repetido durante años.

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Los láseres no se verían a simple vista

Las batallas espaciales suelen incluir rayos láser visibles cruzando la pantalla. En condiciones reales, estos no podrían verse, ya que se necesita una atmósfera o partículas que reflejen la luz. La gravedad aparece sin explicación

En muchas películas espaciales, los personajes caminan con normalidad dentro de naves o en planetas desconocidos. La gravedad varía dependiendo del entorno, pero en el cine se presenta como algo constante para facilitar la narrativa.

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Los trajes espaciales son demasiado simples

Los trajes que aparecen en pantalla suelen ser ligeros y flexibles. En la vida real, son estructuras complejas, voluminosas y diseñadas para resistir condiciones extremas, lo que limita considerablemente el movimiento.

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La comunicación es demasiado rápida

Las conversaciones instantáneas entre personajes, incluso a grandes distancias, ignoran que las señales viajan a la velocidad de la luz. En el espacio, esto implica retrasos que el cine prefiere omitir para no afectar el ritmo de la historia.

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Cuando el cine intenta acercarse a la realidad

A pesar de estos errores, hay producciones que han buscado mayor precisión. Gravity, por ejemplo, fue reconocida por su atención al detalle visual y su intento de recrear condiciones reales del espacio, aunque no está libre de fallos en la mecánica orbital.

En el caso de Interstellar, el proyecto contó con asesoría científica para representar conceptos complejos como los agujeros negros. Aun así, algunas decisiones narrativas se alejaron de la teoría para hacer la historia más comprensible.

Por otro lado, Armageddon es un ejemplo de cómo el espectáculo puede imponerse completamente sobre la ciencia. La idea de destruir un asteroide de cierta manera ha sido cuestionada por especialistas debido a su falta de viabilidad.