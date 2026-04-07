La tripulación de Artemis II vio ‘Proyecto Hail Mary’: ¿qué calificación le pusieron?

La tripulación de Artemis II vio Proyecto Hail Mary en su camino a la Luna, ¿qué calificación le pusieron? Tal parece que la línea que separa la ciencia ficción de la realidad se está volviendo cada vez más delgada.

En un giro que parece sacado de un guion de Hollywood, la tripulación ha compartido recientemente su experiencia al ver y leer una de las películas más aclamadas del género en los últimos años: Proyecto Hail Mary (conocida en español como Proyecto Fin del Mundo).

Basada en la obra, escrita por Andy Weir (el mismo autor de Misión Rescate), narra la odisea de un hombre que despierta en una nave espacial sin recordar quién es, solo para descubrir que es la última esperanza de la humanidad.

Para Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los rostros de la misión Artemis II, la historia no es solo una forma de entretenimiento, sino un reflejo hiperrealista de los desafíos técnicos, psicológicos y colaborativos que enfrentarían desde el espacio.

Tripulación de Artemis II vio ‘Proyecto Hail Mary' Sony Pictures

¿Qué opinó la Misión Artemis II de Proyecto Hail Mary?

De acuerdo con una entrevista desde el espacio, el astronauta Jeremy Hansen compartió que tuvieron la oportunidad de ver Proyecto Hail Mary durante su cuarentena:

Fue un verdadero regalo que nos enviaran un enlace para verla en casa con nuestras familias, preparándonos así para nuestra propia aventura espacial.

Hansen elogió el trabajo de Ryan Gosling en la cinta, mencionando en la entrevista:

Me pareció un ejemplo inspirador, alguien que se esfuerza al máximo para salvar a la humanidad. Es un ejemplo extraordinario que todos podemos seguir. Todos pensamos que la película fue realmente alentadora e inspiradora.

Los astronautas señalaron que la forma en que el protagonista, Ryland Grace, utiliza la ciencia básica para salvar obstáculos monumentales es un recordatorio de que, en el espacio, el conocimiento es la herramienta más poderosa.

El propio Gosling envió un mensaje especial a la tripulación, deseándoles buena suerte en su viaje a la Luna.

Tripulación de Artemis II vio ‘Proyecto Hail Mary' Sony Pictures

La NASA imitó a ‘Rocky’, el extraterrestre de Proyecto Hail Mary

no de los elementos más fascinantes de Proyecto Hail Mary es la incursión de Rocky, un extraterrestre que hace equipo con el personaje de Ryan Gosling para salvar el mundo.

Lejos de las representaciones tradicionales de "pequeños hombres verdes", Rocky es un ser basado en una química y biología radicalmente distintas, pero con una mente brillante para la ingeniería.

Se ha informado que los astronautas comenzaron a citar frases de Rocky durante sus entrenamiento a bordo de Orion, la nave donde viajan. Cuando algo sale bien o pueden ver la Tierra, no es raro escuchar un "¡Amaze, amaze, amaze!" (frase que menciona Rocky en el filme) o referencias a la "paciencia de ingeniero", demostrando que la ficción ha permeado la cultura operativa de la misión de la NASA.

Tripulación de Artemis II vio ‘Proyecto Hail Mary' Sony Pictures

¿Qué falta en la Misión Artemis II?

Mientras el mundo habla de libros y películas, la realidad de la misión sigue su curso. Artemis II no aterrizó en la Luna, pero su viaje ha sido todo un éxito, marcando el récord de distancia más lejana que ha hecho un ser humano.

Durante la misión, están probando el sistema de lanzamiento espacial (SLS) y la cápsula Orion en una trayectoria de retorno libre que los llevó miles de kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna.

Su regreso se espera para el viernes 10 de abril de 2026.