El regreso de las misiones tripuladas a la órbita lunar con la Misión Artemis II ha vuelto a poner a la NASA en el ojo de todo el mundo.

Pero mientras la agencia se prepara para dar uno de sus pasos más ambiciosos en décadas, hay un terreno donde estas historias nunca han dejado de contarse: el cine.

Y es que las películas sobre la NASA han sido, durante años, una forma de acercar al público a lo que ocurre más allá de la Tierra.

Desde reconstrucciones de misiones reales hasta relatos que imaginan el futuro, estas producciones han convertido la exploración espacial en una narrativa accesible, emocional y, en muchos casos, profundamente humana.

Misión a la Luna Artemis II: Películas que retratan las misiones de la NASA Reuters

El cine y su obsesión con las misiones espaciales

Desde los primeros vuelos tripulados hasta las misiones más complejas, Hollywood ha encontrado en la NASA un punto de partida constante.

Parte de ese interés radica en el componente humano: el riesgo, la incertidumbre y la preparación detrás de cada lanzamiento.

Las producciones más recordadas no solo muestran tecnología o viajes espaciales. También exploran lo que implica tomar decisiones en condiciones extremas, el trabajo en equipo y el impacto personal de formar parte de una misión.

Películas que retratan las misiones de la NASA

El cine ha explorado durante décadas las misiones espaciales desde distintos enfoques, combinando hechos reales con ficción.

Estas son algunas de las películas sobre la NASA y mientras esperamos el lanzamiento del Artemis II podemos disfrutar de ellas:

Los elegidos de la gloria (1983)

Retrata el nacimiento del programa espacial estadounidense y la selección de sus primeros astronautas, en un momento en el que viajar al espacio aún era un experimento.

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Apolo 13 (1995)

Recrea la fallida misión lunar que obligó a un equipo de astronautas a luchar por sobrevivir tras una explosión en la nave. La historia se centra en el trabajo conjunto para lograr un regreso seguro.

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Gravity (2013)

Dos astronautas quedan a la deriva tras un accidente en órbita, enfrentando condiciones extremas y con recursos limitados para sobrevivir. Interstellar (2014)

Una misión espacial busca salvar a la humanidad explorando nuevos planetas habitables ante una crisis global en la Tierra.

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The Martian (2015)

Un astronauta queda atrapado en Marte y debe usar la ciencia para sobrevivir mientras la NASA organiza una misión de rescate.

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Talentos Ocultos (2016)

Sigue a matemáticas afroamericanas cuyo trabajo fue clave en los primeros vuelos espaciales, mostrando el lado menos visible de la NASA.

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First Man (2018)

Narra los años previos al alunizaje del Apolo 11 desde la perspectiva de Neil Armstrong, con foco en los riesgos y la presión.

Reproducir On the heels of their six-time Academy Award

A millones de kilómetros (2023)

Cuenta la historia de José Hernández, destacando el camino personal que lo llevó a convertirse en astronauta.

https://languagetool.org/editor/52392667 Captura de Pantalla

Fly Me to the Moon (2024)

Aborda la llegada a la Luna desde el ángulo mediático durante los años 60, mostrando cómo se construyó el evento para el público.

Reproducir The whole world will be watching. #FlyMeToTheMoon starring Scarlett Johansson and Channing Tatum

Space Cadet (2024)

Una comedia que sigue a una joven que logra ingresar a un programa de astronautas, explorando el entrenamiento desde una perspectiva distinta.

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Proyecto Salvación (2026)

Un hombre despierta en una nave espacial sin memoria y debe resolver una crisis que pone en riesgo la supervivencia de la Tierra.

Reproducir El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

Artemis II y el regreso del interés por la Luna

La misión Artemis II marca un punto clave para la NASA. Será la primera vez desde la era Apolo que una tripulación humana viaje alrededor de la Luna, probando sistemas esenciales para futuras misiones.

Este tipo de avances suele tener un efecto inmediato en el consumo de contenido. Las historias que parecían lejanas vuelven a sentirse actuales, y el cine se convierte en una forma de anticipar lo que está por venir.

¿Cuándo y a qué hora será lanzado Artemis II?

La misión Artemis II tiene previsto su lanzamiento el próximo 1 de abril, con el objetivo de concretar el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde el cierre de la era Apolo en 1972.

El despegue se realizará desde el Centro Espacial Kennedy dentro de una ventana de dos horas que inicia a las 18:24 (hora local). Para América Latina, esto se traduce en 17:24 en México, 18:24 en Colombia y 19:24 en Argentina.

Este lanzamiento representa uno de los pasos más relevantes en los planes actuales de la NASA para regresar a la órbita lunar con tripulación humana después de más de cinco décadas.