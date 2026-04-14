Siddhartha en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

Siddhartha se ha consolidado como uno de los cantantes mexicanos más importantes y aunque empezó su carrera como baterista de Zoé, hoy destaca con su carrera como solista y dentro de poco se estará presentando en uno de los recintos más importantes de la CDMX.

Si acudirás al concierto que dará Siddhartha en la Ciudad de México, aquí te contamos los detalles que debes saber del show que dará.

Siddhartha

¿Cuándo se presentará Siddhartha en el Auditorio Nacional?

El cantante estará en el Auditorio Nacional, el recinto más importante de México, el próximo 17 de abril.

Toma tus precauciones porque se espera que el concierto de Siddhartha empiece a las 8:00 PM.

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¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.

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Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de Siddhartha en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Siddhartha interprete en su concierto.

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Únicos

Abrázame

Día tras día

Buscándote (Cap. 7)

80 días

Algún día (Cap. 1)

Una noche tranquila

Nada por hecho

Me hace falta (Cap. 2)

El chico

A la distancia

Tú y yo y tú

Acapulco

Tarde

Paraíso lunar

Diamantes

Película (Cap. 3)

Respiro (Cap. 8)

Ser parte

Brújula

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