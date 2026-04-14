¿Adria Arjona en DC? Esto se sabe de su posible papel en la nueva película de Superman

Cada estreno del universo de DC Studios se ha convertido en uno de los más esperados por los fans de los superhéroes. Y ahora, una nueva noticia ha encendido las redes: la actriz Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona, podría unirse a este universo cinematográfico.

La información surge tras varios rumores sobre su posible incorporación, los cuales han tomado fuerza recientemente y emocionan a los seguidores del cine de cómics.

Adria Arjona se une al universo DC

De acuerdo con el medio The Hollywood Reporter, la actriz habría sido elegida para formar parte de la nueva película de Superman, una de las producciones más esperadas por los fans.

Aunque todavía no se ha confirmado qué personaje interpretará, en redes sociales ya circulan teorías. Algunos fans creen que podría dar vida a Wonder Woman, mientras que otros apuestan por Máxima, la poderosa gobernante del planeta Almerac.

Para muchos seguidores de la actriz, esta noticia representa un paso clave en su carrera, consolidándola dentro de las grandes franquicias de Hollywood.

¿Quién va a ser el nuevo Superman?

El nuevo filme estará protagonizado por David Corenswet, quien dará vida al icónico superhéroe de Krypton.

La cinta estará dirigida por James Gunn, actual director ejecutivo de DC Studios, quien recientemente compartió una imagen del actor caracterizado como Superman con la frase: “Superman descansando”.

Este adelanto ha aumentado la expectativa por el inicio de grabaciones y por el estreno, previsto para 2027, donde Adria Arjona podría integrarse como una de las nuevas figuras del elenco.

¿Adria Arjona es hija de Ricardo Arjona?

Adria Arjona es hija del reconocido cantante Ricardo Arjona y de Leslie Torres, modelo puertorriqueña. La actriz nació el 25 de abril de 1992 en San Juan, Puerto Rico, aunque gran parte de su infancia la vivió en la Ciudad de México. A los 12 años se mudó a Miami, Florida, donde continuó su formación.

Con el paso de los años, ha construido su propio camino en la industria del entretenimiento, alejándose del reflector musical de su padre.

Adria Arjona llegaría a DC: la hija de Ricardo Arjona se une a Superman Foto: @adriaarjona

¿Dónde actuó Adria Arjona?

Adria Arjona ha participado en diversas producciones tanto en cine como en televisión. Entre sus proyectos más destacados se encuentran:

Hit Man

Hit Man El padre de la novia

Morbius

6 en la sombra

Uno de sus papeles más comentados ha sido en Hit Man, donde interpretó a Madison Masters, un personaje clave que le dio mayor proyección internacional.

Aunque aún faltan detalles por confirmar sobre su personaje en DC, lo cierto es que la posible llegada de Adria Arjona ya ha generado gran expectativa. Los fans están atentos a cualquier anuncio oficial que revele su papel dentro de una de las franquicias más importantes del cine de superhéroes.