¿Pepe Aguilar abucheado en concierto de Peso Pluma?; recuerdan su desprecio a los corridos tumbados

Pepe Aguilar apareció de forma inesperada en un concierto de Peso Pluma en San Antonio, Texas. El espectáculo, realizado en el Frost Bank Center, reunió a alrededor de 19 mil asistentes que presenciaron este encuentro entre dos generaciones de la música regional mexicana, algo que hace unos años parecía poco probable.

Lo ocurrido no solo llamó la atención por la colaboración en sí, sino también por el contexto que rodea a ambos artistas. Durante mucho tiempo, sus posturas parecían opuestas, especialmente por las críticas que Pepe Aguilar hizo en el pasado hacia los corridos tumbados, un estilo que ha ganado gran popularidad en los últimos años.

Pepe Aguilar Cuartoscuro

Abuchean a Pepe Aguilar en el concierto de Peso Pluma

Durante la presentación en Texas, Peso Pluma dedicó unas palabras antes de invitar a Pepe Aguilar al escenario, mostrando admiración hacia su trayectoria.

"Para mí es un honor, yo lo admiro muchísimo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón, es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posibilidad y el honor de presentárselos hoy, esta noche, Pepe Aguilar".

Especial

Tras su aparición, Aguilar interpretó temas como “El rey” y “Por mujeres como tú”, lo que fue recibido con entusiasmo por gran parte de los asistentes. El momento culminó con un abrazo entre ambos artistas, simbolizando una conexión que va más allá de las diferencias musicales.

Aunque muchos de los fans celebraron la participación de Pepe Aguilar, también hubo algunas reacciones divididas, incluyendo abucheos por parte de un sector del público.

Captura de pantalla

Más tarde, el padre de Ángela Aguilar compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la invitación y el recibimiento, destacando.

“Una noche de puro orgullo mexicano, ahora sí que Pura Doble P, gracias Hassan por tus palabras y la invitación”.

En los videos que circulan en redes sociales, varios internautas recordaron las críticas de Pepe Aguilar hacia los corridos tumbados:

“¿Qué no el señor Pepe lo criticó?”.

“Si lo había criticado antes”.

“A lo que tuvo que llegar”.

“Qué hipocresía, ¿no? Yo recuerdo que usted habló mal de su música”.

“Por eso no hay que decir de da agua no he de beber”.

“Pero si odiaba los corridos tumbados”.

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Las críticas de Pepe Aguilar a los corridos tumbados

En años anteriores, Pepe Aguilar expresó su desacuerdo sobre las nuevas tendencias musicales dentro del regional mexicano, como los corridos tumbados. Sus declaraciones generaron debate y marcaron una clara diferencia con artistas que impulsaban este movimiento.

En aquel momento, el cantante afirmó: "Esta mad… que está pasando ahorita con la música mediocre, chafa y pin…, va a generar que venga una bonanza de artistas como no te la vas a acabar, porque todos estos chavos, de esta generación, que realmente sí son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mier…, dicen: ‘yo voy a hacer otra cosa’”.

Aunque también dejó claro que entendía los cambios en la música, sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa hacia el género y sus exponentes, lo que provocó una distancia evidente con figuras como Peso Pluma.

PJG