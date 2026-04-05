De la pérdida a la plenitud: Cómo un nuevo amor y el interés en sí misma renovaron a Lila Downs

Para Lila Downs, el amor es una de las fuerzas más poderosas que existen, ya que puede lograr que las personas hagan cosas que jamás pensaron que podían hacer.

Hace tres años, la cantante perdió a su compañero de vida, Paul Cohen, después de una larga enfermedad que puso a prueba a Lila y al amor sobre su propio bienestar profesional.

Después del tiempo que necesitó para superar este momento de vida, cuando menos lo esperó, volvió a encontrar el amor, ese amor que es reparador e inspirador... y fue como nació Cambias mi mundo.

“Estoy emocionada y contenta de la vida, y eso que había ya bajado la energía por las cosas que me pasan, cosas tristes de pronto, y pues como renovarse uno, ya me dolió un buen rato, aquí va a estar, pero sí duele de pronto. Vino el amor, el año pasado vino un portugués a México que yo conocí, —yo muy internacional—. Lo conocí hace 18 años cuando hice Fados, de Carlos Saura, en Portugal. Me llegó a buscar a Londres, estábamos dando un concierto, ahí nos conocimos y después fuimos con Carlos Saura a Portugal, y ahí filmamos. Él se esperó estos tres años, llegó, me enamoró y me cambió el mundo.

O sea, en parte porque en realidad yo creo que lo que necesitaba era una persona que de pronto dijera 'pues estás viva y te falta mucho por vivir', y a veces necesitas eso porque a estas alturas como que sí es verdad, el amor te mueve y te sientes y todo, pero también ya te conoces a ti misma de otra forma. Me di cuenta que tenía que poner más atención en mí, porque me había dejado porque el marido estuvo enfermo mucho tiempo y cargar 10 años con eso fue bastante pesado, y hubo mucho amor, pero el amor cambia”, compartió Downs en entrevista con Excélsior.

Ese amor llegó para sanarla y para darle esa chispa que todas las personas necesitan para renovarse. Cambias mi mundo comenzó su concepción antes de conocer “al portugués”, pero fue ese misterioso personaje el que le dio impulso para pagar una deuda pendiente que ella tenía con las jóvenes mujeres.

“Empecé a componer este tema antes de conocer al portugués, antes de que viniera, porque hace ya un rato que quería componer algo sobre las jóvenes becarias. Como que me quedaba ese pendiente. Hay otra compañera que había compuesto ya un tema para ellas y otros compañeros músicos que también han colaborado y hecho a través de los años. Y dije: ‘A mí me queda pendiente, pero quiero hacerlo en forma de una canción bailable y que sea aguerrida y que tenga elementos muy específicos’. Y pues me di a la tarea de componer estos versos. Tengo mi cuerpo lleno de cumbia, suena muy sexual de cierta forma, pero también es como puede ser una guerra que traes adentro.

“Yo así las veo a estas jóvenes, a estas niñas que me impresionan, que vienen de su comunidad, de la Mixteca, Chinanteca o de la región de la costa, son afromestizas algunas y luego a los pocos meses vuelves a hablar con ellas, se explayan de una manera extraordinaria... te quedas así, me se me pone chinita la piel porque dices 'cómo puedo yo contribuir a algo así que mueve el mundo, la vida'. Estas mujeres son impresionantes, ellas son las que cambian mi mundo, en realidad nosotras, las que estamos ahí viendo cómo y qué vamos a tener que seguir haciendo para producir que esto vaya bien, que esto avance”, explicó.

Lila Downs. Cortesía Sony Music

Lila considera a estas chicas un ejemplo a seguir por todas las demás, pero no es un acto de magia, la cantante está convencida que el truco está en la educación y que debería ser uno de los principales temas de discusión y en donde se tendría que enfocar la atención y el interés.

“Aquí el tema es la educación. Si nosotros nos concentráramos como país, como ciudadanas más en presionar que la educación es lo primero, todo esto hubiera cambiado, todo esto de la guerra del narco, de quién sabe qué tanto, eso no existiría, claro, porque la educación es lo primero. Si tú sabes bien lo que necesitas y lo que requieres para tu vida, qué te vas a ir allá a acostar con el de la camioneta, de la troca, porque las pistolas y quién sabe qué.

“A mí ni me interesa eso. Yo voy a ser ingeniera civil, voy a hacer puentes, voy a hacer edificios. La educación es central y ése es mi mensaje principal. El disco viene con mucho amor, recargado de amor, pero con los mismos mensajes que preocupan ahorita”, señaló.

Foto: Karina Tejada.

La nueva producción, de donde se desprende Cambias mi mundo —su primer sencillo desde 2023—, verá la luz a finales de abril, por lo que también ya adelantó Tumba 7.

“El siguiente que compuse es un tema sobre Monte Albán, que se llama Tumba 7. La tumba siete siempre fue extraordinaria y famosa porque ahí estaba el oro que encontró Antonio Caso. Dicen que él llevaba una pistola para subir el cerro porque lo querían asaltar con todo el oro que se encontró.

“Y entonces otros compañeros oaxaqueños de la literatura, del ambiente del arte, han venido a mí, y los arqueólogos, por supuesto, con esa preocupación de que la mancha urbana se está tragando Monte Albán. Entonces dije: 'Voy a hacer una canción, pero como me encontré con el amor, esta canción se volvió muy sensual'”, compartió entre carcajadas y agregó que también tendrá un tema inspirado en la basura.

Sobre el disco

El disco saldrá el 30 de abril. Son 10 temas inéditos, de los cuales nueve son composiciones de ella.

Cambias mi mundo la canta con Snow Tha Product.