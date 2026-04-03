El cast de ‘Malcolm el de en medio’ sorprende con sus episodios favoritos

La nostalgia está más viva que nunca, y prueba de ello es el reciente video promocional lanzado por Hulu titulado 'Memories with the cast of Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair'. En este especial, el elenco original de ‘Malcolm el de en medio’ se reunió para recordar algunos de los momentos más icónicos de la serie… y, por supuesto, para confesar cuáles son sus episodios favoritos.

Elenco de ‘Malcolm el de en medio’ se reúne

Desde los primeros segundos del video, se puede ver a los protagonistas reunidos en un set que recrea la esencia del hogar de los Wilkerson. Frankie Muniz (Malcolm) aparece al centro del sofá, acompañado por Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois). Detrás de ellos están Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama), quienes completan este esperado reencuentro.

Frankie Muniz reconoce que los seguidores conocen mejor los episodios que los propios actores. YouTube

Uno de los momentos más entrañables del video ocurre cuando Muniz reconoce algo que muchos fans sospechaban: “Los seguidores conocen los episodios mejor que nosotros mismos”. Y es que, tras más de dos décadas desde su estreno, la serie sigue siendo vista y analizada por generaciones que no se cansan de revivir sus capítulos favoritos.

¿Cuál es el mejor capítulo de ‘Malcolm el de en medio’ según Lois?

Al hablar precisamente de eso, cada actor comenzó a compartir los episodios que más los marcaron. Jane Kaczmarek, la inolvidable Lois, destacó el capítulo de los “flashbacks”, en el que se muestra el nacimiento de cada uno de sus hijos.

Jane Kaczmarek recuerda el caótico episodio de flashbacks y una de sus escenas más intensas como Lois. IMDb

Recordó especialmente la caótica escena en la que Francis se encierra en el auto mientras ella, a punto de dar a luz, intenta desesperadamente que abra la puerta. La mezcla de humor absurdo y tensión es, sin duda, uno de los sellos de la serie.

¿Cuál es el mejor capítulo de ‘Malcolm el de en medio’ según Francis?

Por su parte, Christopher Masterson recordó con humor el episodio en el que los chicos imaginan cómo sería su vida si fueran niñas. Más allá de la historia, el actor confesó lo surrealista que fue grabar esas escenas… ¡en un centro comercial abierto al público!

Christopher Masterson comparte la divertida experiencia de grabar el episodio donde los chicos se convierten en niñas. YouTube

Entre pelucas, prótesis y vestuarios exagerados, el elenco tuvo que caminar entre compradores reales mientras seguían indicaciones del creador Linwood Boomer, quien incluso ajustaba detalles en pleno set improvisado.

¿Cuál es el mejor capítulo de ‘Malcolm el de en medio’ según Hal?

Las anécdotas no se detuvieron ahí. Bryan Cranston sorprendió al revelar que fue el último actor en ser elegido para la serie, apenas un día antes de comenzar las grabaciones. Su primera escena, además, fue una de las más recordadas: Hal siendo afeitado en la espalda. Entre risas, el actor recordó lo extraño —y divertido— que fue llegar al set prácticamente sin conocer al resto del elenco.

Bryan Cranston revela que fue el último en integrarse al elenco y recuerda su primera escena. YouTube

Otro de los momentos más comentados fue el del episodio de la “marcha atlética”, donde Hal aparece con un traje ajustado y un casco aerodinámico que, según Cranston, no parecía tan ridículo en el guion… hasta que tuvo que usarlo. El video incluso muestra el contraste entre sus recuerdos y las escenas originales, provocando carcajadas en el elenco.

¿Cuáles son los mejores capítulos de ‘Malcolm el de en medio’, según los actores?

Tampoco faltaron menciones a escenas clásicas que los fans siguen amando, como la épica pelea contra los payasos. Al recordarla, Kaczmarek no pudo evitar recrear la expresión orgullosa de Lois al ver a su familia “defendiéndola”, un gesto que se volvió icónico dentro de la serie.

Justin Berfield destaca episodios llenos de humor absurdo, incluyendo escenas con animales. IMDb

Justin Berfield, por su parte, recordó sus escenas favoritas relacionadas con animales, como aquella en la que Reese termina peleando con una cabra en el zoológico. Este tipo de situaciones absurdas fueron clave para construir el humor irreverente que caracterizó a la producción.

El cast de ‘Malcolm el de en medio’ habla de Eric Per Sullivan

Uno de los momentos más emotivos del reencuentro fue cuando hablaron de Eric Per Sullivan, el actor que dio vida a Dewey y que no participó en el especial. El elenco explicó que decidió alejarse de la actuación para enfocarse en su vida académica, pero dejaron claro que sigue siendo una pieza fundamental en la historia de la serie.

Lo describieron como el “toque final perfecto” para muchas escenas, gracias a su capacidad de transmitir comedia con simples gestos y miradas. De hecho, el video incluye varios clips de Dewey en primer plano, reforzando esa idea: cuando no sabían cómo cerrar una escena, bastaba con enfocar su rostro para lograr un remate inolvidable.

El elenco rinde homenaje a Eric Per Sullivan, quien se alejó de la actuación para enfocarse en su vida académica.. Fotos: 20th Television / Instagram erikpersullivan

Este reencuentro no solo sirve como un viaje al pasado, sino también como antesala de lo que viene. Con nuevos episodios en camino para celebrar el 25 aniversario de la serie, los fans pueden esperar más momentos caóticos, entrañables y profundamente humanos.

Porque si algo dejó claro este especial, es que, aunque el tiempo haya pasado, la esencia de la familia más caótica de la televisión sigue siendo la misma: imperfecta, divertida… y absolutamente inolvidable.