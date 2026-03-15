Frankie Muniz comparte detalles de 'Malcolm el de en medio' en La Mole 2026

¿Listos para el regreso de Malcolm, el de en medio? Para empezar a arrancar motores Frankie Muniz se presentó este fin de semana en la Ciudad de México en la convención La Mole 2026, espacio que aprovechó para hablar de su regreso a una de las comedias más queridas de la televisión.

Con la cuenta regresiva ya en marcha para el estreno programado el próximo 10 de abril a través de la plataforma Disney+, Muniz confirmó que la nueva miniserie llevará por título Malcolm in the Middle: Life Still Unfair (La vida sigue siendo injusta), un proyecto de cuatro episodios que promete apelar a la nostalgia de toda una generación.

Durante su esperado panel, el cual congregó a miles de fanáticos que madrugaron para poder verlo de cerca en el centro de convenciones, el protagonista vivió un momento verdaderamente emotivo al compartir el escenario con el actor de doblaje Carlos Díaz.

Para el público latinoamericano, este actor de doblaje es absolutamente inseparable del personaje, por lo que ver al intérprete original junto a su contraparte vocal en español generó una ovación ensordecedora.

Fue en este ambiente de total camaradería donde Muniz decidió soltar las grandes exclusivas sobre la trama y los personajes que conformarán esta nueva y compacta temporada.

El actor confirmó que la caótica y entrañable dinámica que convirtió a la serie en un fenómeno global a principios de los años dos mil se mantendrá intacta. Muniz adelantó que la historia nos mostrará a un Malcolm adulto que, fiel a su naturaleza analítica y quejumbrosa, está intentando desesperadamente dejar atrás su abrumador pasado familiar para forjar su propio camino de forma independiente.

Frankie Muniz estuvo en La Mole Especial

El regreso del grupo de amigos de Malcolm

Sin embargo, garantizó el esperado regreso de todo el núcleo central: la autoritaria Lois, el despistado Hal, y sus inseparables hermanos Francis, Dewey y el ahora crecido Jamie, quienes seguramente arruinarán sus planes de independencia.

Pero las sorpresas no se detuvieron en la familia. Uno de los anuncios que más emocionó a los asistentes fue la confirmación de que el particular grupo de amigos inadaptados de Malcolm, mejor conocidos como los "Krelboynes", también formarán parte de esta continuación.

Muniz aseguró que en los próximos capítulos veremos el retorno de estos estudiantes superdotados, abriendo la puerta para reencontrarnos en pantalla con personajes icónicos como su mejor amigo Stevie Kenarban, el ansioso Dabney (interpretado por Kyle Sullivan), Evan Lloyd (Matthew Cohen) y Kevin (Victor Z. Isaac).

A nivel personal, el intérprete, quien en los últimos años ha enfocado gran parte de su energía en su faceta como piloto profesional de carreras, describió la experiencia de volver a los sets de grabación como una genuina y cálida reunión familiar.

A casi dos décadas de la emisión de su último capítulo, el regreso de Malcolm el de en medio se perfila no solo como un golpe maestro de contenido por parte de Disney+, sino como una oportunidad de oro para descubrir cómo han sobrevivido estos entrañables personajes a las complejidades de la vida adulta, demostrando que, sin importar cuánto crezcas, la vida sigue siendo injusta.

bgpa