Dakota Johnson es captada besando a Role Model; ¿confirman su romance?

Dakota Johnson está en la mira y no por un estreno de alguna película, sino por su vida sentimental. La actriz fue captada en una salida en Los Ángeles junto al cantante Role Model, lo que rápidamente encendió las redes sociales y los titulares en distintos medios.

Las imágenes no solo llamaron la atención por la cercanía entre ambos, sino porque parecen confirmar algo que desde hace meses ya generaba sospechas.

Desde finales del año pasado, ambos habían sido vistos compartiendo momentos en común, aunque sin una confirmación clara de su relación. Sin embargo, lo que antes eran simples especulaciones ahora parece tomar forma con nuevas fotografías donde se les observa intercambiando muestras de cariño en público.

Dakota Johson es captada besando a Role Model

Durante una cita en la zona de Los Feliz, en California, la actriz y el músico fueron fotografiados en una actitud muy cercana. La cita ocurrió en un ambiente relajado, acompañado, aun así, hubo detalles que no pasaron desapercibidos.

Testigos del lugar señalaron que la actriz “envolvía con sus brazos” al cantante mientras conversaban, además de intercambiar besos y gestos afectivos durante la noche. Estas acciones fueron interpretadas por muchos como una confirmación implícita de su romance, ya que no intentaron ocultar su cercanía.

Por si fuera poco, el momento que terminó por confirmar los rumores llegó el sábado 4 de abril. Ese día, fueron captados despidiéndose con un abrazo y un beso antes de que la actriz subiera a su vehículo.

De rumores a un romance entre Dakota Johnson y Role Model

Previo a estas fotografías, ya existían reportes que indicaban que ambos compartían salidas frecuentes en Los Ángeles. Se hablaba de cenas en restaurantes reconocidos y asistencia a conciertos, siempre dentro de círculos de amigos, pero con una química evidente que hacía pensar en algo más profundo.

La diferencia de edad entre ambos, casi una década, también ha sido tema de conversación, así como sus historias sentimentales recientes. Mientras la actriz venía de una relación larga y un compromiso cancelado, el cantante atravesaba un proceso emocional tras el fin de su primer gran amor.

Dakota Johnson

En junio de 2025, se dio a conocer el fin del compromiso entre Dakota Johnson y el vocalista de Coldplay, Chris Martin. La relación, que duró varios años, llegó a su fin de manera tranquila, sin conflictos públicos, simplemente porque lo que los unía dejó de estar presente.

Tiempo después, la actriz fue vista disfrutando de la boda de su media hermana. Según información publicada por People, en ese periodo también comenzaba a abrirse nuevamente al amor.

Por su parte, Role Model también había vivido una ruptura, lo que hace que este nuevo vínculo cobre un matiz especial, al tratarse de dos personas que llegan tras procesos personales importantes.

Una de las teorías sobre cómo se conocieron apunta al rodaje de la película ‘Good Sex’. Este proyecto marcará el debut actoral de Tucker Pillsbury, nombre real del cantante, bajo la dirección de Lena Dunham. En la cinta también participan Natalie Portman y Mark Ruffalo.

Aunque no se ha confirmado el rol exacto de Dakota Johnson dentro de la producción, su cercanía con el proyecto ha generado especulación sobre si ahí fue donde coincidieron por primera vez.

PJG