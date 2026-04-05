AC/DC en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos en CDMX

AC/DC es una de las bandas más legendarias del rock y en nuestro país tienen miles de fans que han esperado por verlos de nuevo en vivo en México. Y hay buenas noticias, y que dentro de poco la banda regresará para ofrecer varios conciertos en la CDMX.

Si eres fan de la banda, quien hace unos días también anunció una pop up store en donde se podrá comprar mercancía exclusiva de su gira, aquí te contamos todos los detalles de los conciertos que darán en la Ciudad de México.

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Toma nota de las fechas, hora y la lista de canciones que el grupo podría tocar en sus conciertos en México.

¿Cuándo y dónde se presentará AC/DC en CDMX?

La banda australiana regresará a México para ofrecer no uno, si no tres conciertos en el Estadio GNP, recinto en el que se realizarán sus shows.

Los conciertos de AC/DC en México forman parte de su gira "Power Up" y se realizarán los días 7, 11 y 15 de abril, se espera que comiencen a las 9:00 PM.

ac/dc

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15.

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También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.

Probable setlist de AC/DC en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que AC/DC interprete en sus conciertos.

If You Want Blood (You've Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Highway to Hell

Shoot to Thrill

Sin City

Jailbreak

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

PJG