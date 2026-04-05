La revolución de Jesús: el fenómeno real que llegó a Netflix

La película ‘La revolución de Jesús’ (Jesus Revolution) de Netflix, mezcla drama, historia y fe, mostrando el surgimiento de un movimiento religioso que marcó la década de los 70.

La historia se centra en el Jesus Movement, un despertar espiritual liderado por jóvenes hippies que, en medio de la explosión cultural de la época, hallaron en la fe un espacio para construir identidad y comunidad. La película refleja cómo el anhelo de propósito y conexión, transforma las experiencias de quienes participaron en este fenómeno.

En ese contexto, los caminos de un predicador callejero de espíritu libre Lonnie Frisbee, un adolescente en busca de sentido, Greg Laurie, y el pastor conservador Chuck Smith, se cruzaron de manera inesperada. Lo que comenzó como un encuentro improbable terminó por dar origen a una comunidad religiosa distinta, abierta a quienes no encontraban lugar en las iglesias tradicionales.

El pastor Chuck Smith, el predicador Lonnie Frisbee y el joven Greg Laurie abrieron las puertas de la iglesia a aquellos jóvenes que solían ser rechazados por su estilo de vida o apariencia.

Los hippies solían usar ropa informal, cabello largo, tatuajes o símbolos asociados a la contracultura, lo que chocaba con la imagen “respetable” que muchas iglesias conservadoras promovían.

Desde su estreno en 2023, la película apuesta por atraer tanto a espectadores religiosos como a quienes disfrutan de historias inspiradas en hechos reales.

Actualmente, la película dirigida por Erwin y Brent McCorkle, se encuentra en el catálogo de Netflix.

Sinopsis:

Este drama sigue la historia real de un masivo despertar espiritual nacional ocurrido en los EUA a principios de la década de 1970 y sus improbables orígenes en una comunidad de jóvenes hippies de California.

Protagonistas:

La historia sigue a Greg Laurie (Joel Courtney), un adolescente que busca respuestas; al predicador hippie inspirador Lonnie Frisbee (Jonathan Roumie); y al pastor Chuck Smith (Kelsey Grammer).

cva*