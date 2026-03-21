Lois de "Malcolm el de en medio" se casa a los 70 años y su historia de amor se vuelve viral

Mientras se alista para retomar uno de los personajes más queridos de la televisión, Jane Kaczmarek protagoniza una historia real que parece sacada de un guion romántico. A sus 70 años, la actriz se casó con Rusty Long, el hombre que marcó su juventud y que, tras 50 años de caminos separados, volvió a su vida.

Todo comenzó en la Greendale High School, en Wisconsin, donde él era una promesa del tenis y ella una joven profundamente enamorada. Sin embargo, como ocurre con muchos romances adolescentes, la vida los llevó por rutas distintas. Kaczmarek siguió su vocación artística, mientras Long construyó una carrera como abogado.

Ambos formaron familias, vivieron matrimonios y criaron hijos. La actriz estuvo casada con Bradley Whitford, con quien tuvo tres hijos, antes de divorciarse en 2010. Por su parte, Long también se convirtió en padre y abuelo.

El reencuentro que lo cambió todo

El destino volvió a cruzarlos en 2024, durante la reunión por los 50 años de graduación. Lo que parecía una simple cena entre excompañeros se transformó en un momento decisivo.

La conexión fue inmediata. Tras décadas de distancia, las emociones seguían intactas. Conversaciones largas, recuerdos compartidos y una química innegable reavivaron una historia que nunca terminó del todo.

La propia actriz ha confesado que durante años una canción le recordaba a él, como si su historia hubiese quedado suspendida en el tiempo, esperando una segunda oportunidad.

Una propuesta inolvidable y una boda de ensueño

El romance avanzó con rapidez. Durante meses, la pareja mantuvo largas charlas nocturnas sobre literatura, música y vida. La complicidad creció hasta convertirse en certeza.

En febrero de 2025, Rusty Long decidió dar el siguiente paso. En medio de una reunión con temática escocesa en Pasadena, y acompañado por el sonido de gaitas, declaró su amor frente a todos y le pidió matrimonio.

La boda se celebró el 5 de julio de 2025 en Wisconsin, en un ambiente íntimo pero lleno de significado. El festejo tuvo lugar en un granero, con una auténtica atmósfera veraniega, música tradicional y platillos locales que evocaban sus raíces.

Jane Kaczmarek (Lois) ha seguido su exitosa carrera en la TV y hasta el momento cuenta con tres Globos de Oro por sus actuaciones. Fotos: 20th Television / Instagram dotmariejones

Los hijos de ambos estuvieron presentes, celebrando no solo la unión, sino la felicidad de sus padres. Para Kaczmarek, este momento tiene una enseñanza clara: ver a los seres queridos plenos es lo más importante.

De Lois al corazón del público: una carrera inolvidable

Aunque esta historia ha captado la atención reciente, Jane Kaczmarek lleva décadas consolidada como una de las actrices más respetadas de la televisión.

Su papel como Lois en Malcolm el de en medio la convirtió en un ícono de la cultura pop, gracias a su interpretación de una madre estricta, caótica y profundamente humana. Por este personaje, fue nominada en múltiples ocasiones a los premios Emmy y Globos de Oro.

Primer vistazo de Lois en el regreso de Malcolm el de en medio Foto: Hulu

Además, ha participado en producciones destacadas como The Practice, Felicity y This Is Us, demostrando su versatilidad en distintos géneros.

El regreso de Lois y un nuevo capítulo en su vida

La historia personal de la actriz coincide con un momento clave en su carrera. El próximo 10 de abril, volverá a interpretar a Lois en el revival de Malcolm el de en medio, titulado La vida sigue siendo injusta, que llegará a plataformas como Hulu y Disney+.

Este regreso ha generado gran expectativa entre los fans, quienes crecieron con la serie y ahora podrán reencontrarse con sus personajes favoritos.

Malcolm La vida sigue siendo injusta (2026)

Para Kaczmarek, la vida parece cerrar un círculo perfecto: mientras revive uno de sus roles más emblemáticos, también escribe un nuevo capítulo personal lleno de amor y plenitud.

Una historia que inspira

Lejos de los reflectores, la actriz ha dejado una reflexión que resume su experiencia: confiar en los instintos y permitirse sentir, sin importar la edad.

Su historia no solo ha conmovido por lo inesperado, sino por lo esperanzador. Porque demuestra que el amor no entiende de tiempos, que las segundas oportunidades existen y que, a veces, los finales felices llegan cuando menos se esperan.

Y así, la inolvidable Lois no solo regresa a la pantalla: también conquista corazones con una historia real que parece, verdaderamente, un cuento de hadas.

AAAT*