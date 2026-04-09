Eiza González sorprende al hablar de su romance con Dimitrov

La vida personal de Eiza González vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no solo por su romance con el tenista Grigor Dimitrov, sino por la forma honesta en la que la actriz decidió compartir uno de los momentos más vulnerables de su vida.

¿Qué dijo Eiza González?

En una reciente entrevista para Women's Health, la estrella mexicana sorprendió al abrir su corazón sobre su salud y, de paso, revelar el papel clave que su pareja ha tenido en este proceso. Lejos de los reflectores glamorosos de Hollywood, Eiza mostró una faceta mucho más íntima y real.

La actriz revela que atraviesa un momento personal y emocional positivo. IG eizagonzalez

La actriz confesó que, tras años de molestias físicas que fueron minimizadas, finalmente recibió un diagnóstico que cambió su perspectiva: padece endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico. Tres condiciones que, según explicó, tardaron demasiado en ser identificadas debido a que muchas veces los síntomas se consideran “normales” en las mujeres.

Es algo que muchas vivimos: te dicen que el dolor es parte del ciclo, que es normal… y pasan años sin respuestas”, compartió.

Eiza comparte su lucha con padecimientos como endometriosis y SOP. IG eizagonzalez

Fue hasta que decidió someterse a estudios más profundos, motivada por su deseo de congelar sus óvulos, que logró entender lo que realmente ocurría en su cuerpo.

Eiza González revela cómo es su relación con Grigor Dimitrov

Este momento marcó un antes y un después en su vida. La actriz relató que, al cumplir 30 años, comenzó a tomarse mucho más en serio su salud, adoptando una rutina médica constante y disciplinada. Resonancias, chequeos frecuentes y cambios en su estilo de vida se convirtieron en parte de su día a día.

Sin embargo, más allá del diagnóstico, lo que llamó la atención fue la manera en que habló de su relación con Dimitrov. Aunque siempre ha sido reservada con su vida sentimental, en esta ocasión no dudó en describir su romance como uno de los más sanos que ha vivido.

Es una relación muy completa”, confesó.

Confiesa que su pareja ha sido un gran apoyo en temas de salud. IG eizagonzalez

Destacando que el deportista no solo la acompaña emocionalmente, sino también en lo práctico: asiste con ella a citas médicas, investiga sobre sus condiciones y la impulsa a mantenerse constante en sus hábitos. Para Eiza, la influencia del atleta profesional ha sido determinante.

Inspirada por la disciplina de Dimitrov, aprendió a escuchar su cuerpo, a respetar sus tiempos y a priorizar su bienestar físico y mental. “Sentirme bien físicamente me da estabilidad emocional”, explicó.

Dimitrov la acompaña a consultas médicas y se involucra en su bienestar. IG eizagonzalez

¿Por qué Eiza González congeló sus óvulos?

Reveló que la decisión de congelar sus óvulos fue clave para darle tranquilidad frente a la incertidumbre que generan estas condiciones.

No sabía a dónde me llevaría esto, pero no quería perder la oportunidad”, dijo, dejando ver que su enfoque actual está en el autocuidado y en construir un futuro desde la conciencia.

La actriz decidió congelar sus óvulos tras conocer sus diagnósticos. IG eizagonzalez

El romance entre Eiza González y Grigor Dimitrov comenzó a tomar forma en 2025, luego de varios encuentros que despertaron rumores. Con el tiempo, la actriz confirmó la relación en redes sociales, aunque siempre manteniendo cierta discreción. Se sabe que la conexión entre ambos surgió gracias a la actriz Eva Longoria, quien los habría presentado.

Desde entonces, la pareja ha sido vista en distintos eventos y viajes, dejando ver una complicidad que ahora queda confirmada con las propias palabras de Eiza. Más allá del amor, la actriz también aprovechó para reflexionar sobre lo complejo que puede ser para las mujeres obtener diagnósticos médicos adecuados, así como la importancia de escuchar el cuerpo y no normalizar el dolor.

Hoy, Eiza González describe su relación como “equilibrada y enriquecedora”, y demuestra que, incluso en medio de los retos, es posible encontrar estabilidad y bienestar.