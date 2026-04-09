BTS World Tour: así fue el primer concierto de la gira 'ARIRANG'; este es el setlist

BTS inició este 9 de abril su esperada gira “ARIRANG” que incluye varias paradas en diferentes países, entre ellos México y algunos de América Latina, pero antes de que esto ocurra, los idols dieron su primer concierto del tour en Seúl, en donde toda la velada no dejó de llover, sin embargo, esto no fue un impedimento para que su gigantesco show no emocionara a miles de fans en el estadio, así como aquellos que lo siguieron en línea.

El primer concierto de BTS con su nueva gira ARIRANG se realizó en Goyang, a unos 16 km al noroeste de Seúl. Alrededor del estadio se colocaron varios posters de los siete integrantes del grupo como parte de la promoción del concierto.

BTS

Desde hora antes ARMY, nombre que reciben los fans de BTS se dieron cita a las afueras del estadio vistiendo de morado, color representativo de la agrupación, o con outfits que representan la nueva era “ARIRANG” del grupo.

Así fue el primer concierto de BTS de su gira “ARIRANG”

Fue pasadas las 7:00 PM, hora de Corea del Sur, cuando unos bailarines saltaron al impresionante escenario 360 que BTS montará en cada uno de sus shows.

Pocos minutos después, los siete integrantes de BTS aparecieron en el escenario en medio de luces en color rojo y una fuerte lluvia, que no desanimó en ningún momento a los idols o ARMY.

AFP

La primera canción en escucharse en todo el lugar fue “Hooligan”, canción que hace unos días estrenó un video musical. Seguido de este tema se escuchó “Aliens”, otro tema incluido en su más reciente disco.

La tercera canción del setlist de BTS fue “Run BTS”, tema que se estrenó en 2022 con el disco “Proof” y que solamente había sido presentada en vivo en el último concierto que el grupo había dado en Busan ese mismo año.

BTS

Durante el concierto no faltaron los VCR, videos especiales que se colocan en las pantallas de los shows en los que presentan clips de varios minutos, tiempo que sirve para que los idols puedan descansar un instante y también cambiar de vestuario.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando BTS interpretó “Body to Body” que cuenta con un fragmento del tema “ARIRANG”, la canción más emblemática de Corea, el cual es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y que ha pasado de generación en genración en dicho país.

Durante ese momento, los bailarines que acompañan a BTS salieron al escenario a ondear una bandera con el logo de disco de BTS y a animar al público, quien no se quedó atrás y emocionó a todos al entonar “ARIRANG”.

BTS

En Goyang hay programados otros dos conciertos el 11 y el 12 de abril. Para cada uno, se esperan unos 40 mil asistentes.

Con 85 actuaciones programadas en 34 ciudades se especula que la gira “ARIRANG” podría superar los ingresos del “Eras Tour” de Taylor Swift.

El setlist de BTS en el primer concierto de su gira

Estas son las canciones que BTS interpretó en su primer concierto. Se sabrá en los siguientes dos shows si la lista de canciones podría tener un ligero cambio.

Hooligan

Aliens

Run BTS

Don't know 'bout us

Like Animals

Fake Love

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today

Mic Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Come Over

Butter

Dynamite

Mikrokosmos

I need U

Please

Into the Sun

La primera presentación de BTS en vivo

BTS se reunió en marzo pasado y dio su primera presentación en vivo luego de una pausa de casi cuatro años, para que sus siete miembros cumplieran el servicio militar obligatorio.

Su concierto desde la plaza Gwanghwamun, frente al histórico palacio de Gyeongbokgung de Seúl, congregó a unos cien mil fans, según su sello discográfico.

Fotos: AFP, Reuters, DPA y tomada de Instagram .

Por si fuera poco, su transmisión en Netflix registró 18,4 millones de espectadores en todo el mundo.

El éxito de BTS tras su disco “ARIRANG”

Tras haberse lanzado su disco “ARIRANG”, BTS ha roto récords, consolidándose como el grupo de K-Pop más importante en la industria.

BTS se convirtió recientemente en el primero de K-Pop en encabezar la lista semanal Billboard 200 durante dos semanas consecutivas.

AFP

Sus canciones también han alcanzado los primeros puestos en varios listados de Spotify, entre ellos el de las 200 canciones más escuchadas en todo el mundo en la plataforma.

PJG