El impactante look de plumas con el que Dua Lipa abrió su boda en Italia

La boda de Dua Lipa y Callum Turner ya se perfila como uno de los acontecimientos más comentados del año. Después de contraer matrimonio en una ceremonia civil celebrada en Londres, la pareja viajó a Italia para continuar con una fastuosa celebración de tres días en Sicilia, donde la cantante sorprendió con un espectacular primer look nupcial.

¿Quién diseñó el vestido de novia de Dua Lipa?

Dua Lipa apareció en Palermo con un increíble vestido nupcial que rompió con las tradiciones y reflejó a la perfección su personalidad. Lejos de optar por un clásico vestido de princesa, la cantante eligió una creación personalizada de Bottega Veneta que rápidamente se convirtió en el protagonista de las fotografías.

El diseño destacó por su silueta sirena, espalda descubierta y una llamativa falda de plumas. Reuters

El vestido, confeccionado en un delicado tono marfil, destacó por su silueta sirena ajustada al cuerpo, un pronunciado escote halter y una espalda completamente descubierta. La pieza incorporó además la icónica técnica de tejido Intrecciato, sello distintivo de la firma italiana, aportando textura y profundidad visual al diseño sin necesidad de excesivos adornos.

Pero el verdadero espectáculo se encontraba en la parte inferior de la prenda. Una exuberante falda decorada con plumas de avestruz y flecos en movimiento que transformó cada paso de la cantante. Para complementar el look, la artista llevó un bolso de mano a juego también firmado por Bottega Veneta, decorado con las mismas plumas blancas que adornaban el vestido.

La cantante sorprendió con un vestido de novia poco convencional firmado por Bottega Veneta. Reuters

¿Cómo fue el look de Dua Lipa para su boda en Sicilia?

La cantante aprovechó la ocasión para exhibir algunas impresionantes piezas de alta joyería de Bulgari, marca de la que es embajadora global. Entre los accesorios destacaron dos exclusivos relojes valorados en cientos de miles de dólares, además de un llamativo collar de la colección Serpenti y su anillo de compromiso diseñado especialmente por Callum Turner.

En cuanto al beauty look, Dua apostó por la sencillez. Lució su larga cabellera castaña completamente suelta, con raya al centro y acabado liso, mientras que su maquillaje se mantuvo natural y luminoso. Incluso sus uñas siguieron una tendencia minimalista con un discreto brillo rosado casi imperceptible.

Dua complementó el look con un bolso de plumas y joyas de alta gama de Bulgari. Reuters

Las imágenes difundidas desde Sicilia mostraron a la pareja llegando sonriente y relajada al cóctel de bienvenida, donde no faltaron las muestras de cariño por parte de los invitados. Turner complementó la elegancia de su esposa con un traje de lino beige diseñado por Jacquemus, reforzando la estética veraniega y sofisticada de la celebración.

¿Quiénes asistieron a la boda de Dua Lipa y Callum Turner?

Entre los primeros invitados destacados estuvieron Charli XCX, Troye Sivan, Joe Alwyn, Mark Ronson, George Daniel y Grace Gummer, quienes acompañaron a los recién casados durante el inicio de los festejos.

Entre los invitados destacaron figuras como Donatella Versace, Charli XCX, Troye Sivan y Joe Alwyn. Reuters

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner comenzó a captar atención pública a principios de 2024. Tras varios meses de rumores y apariciones juntos, la pareja confirmó oficialmente su relación y desde entonces se convirtió en una de las favoritas del espectáculo internacional.

En junio de 2025 llegó la confirmación de su compromiso, alimentando las expectativas sobre una futura boda que finalmente se concretó este año. Antes de viajar a Sicilia, ambos celebraron una ceremonia civil íntima en Londres.

La celebración se llevó a cabo en algunos de los espacios históricos más emblemáticos de Palermo. Reuters

Para aquella ocasión, Dua eligió un elegante conjunto de alta costura inspirado en el histórico look nupcial de Bianca Jagger. Ahora, con este espectacular vestido de plumas y cuero tejido, la cantante ha elevado aún más las expectativas sobre los looks que podría lucir durante el resto de los festejos.