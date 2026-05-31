Dua Lipa se casa con Callum Turner: así fue su íntima boda en Londres | FOTOS

Dua Lipa ya dio el "sí, acepto". La cantante y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio en una ceremonia civil celebrada en Londres, rodeados únicamente por familiares y amigos cercanos. La pareja decidió mantener este momento lejos de los grandes reflectores y optar por un enlace discreto antes de la celebración principal que tienen preparada en Italia.

La unión legal se realizó en el histórico Ayuntamiento de Old Marylebone, uno de los lugares más conocidos de la capital británica para este tipo de eventos. Aunque la ceremonia fue sencilla, la noticia rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos artistas, quienes han seguido de cerca su relación desde que comenzaron a aparecer juntos públicamente.

Dua Lipa y Callum Turner Especial

Así fue la boda civil de Dua Lipa y Callum Turner

Durante la ceremonia, la intérprete de "Houdini" lució un atuendo completamente blanco compuesto por vestido, sombrero y guantes. Por su parte, Callum Turner eligió un elegante traje azul marino con corbata a juego para la ocasión.

Al concluir el enlace, los recién casados salieron del recinto tomados de la mano mientras familiares y amigos los recibían con una lluvia de confeti. En total, fueron ocho invitados los que acompañaron a la pareja en este momento especial antes de abordar un tradicional taxi negro londinense.

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La boda civil representa el primer paso de una serie de celebraciones que la pareja tiene planeadas para los próximos días. Según diversos reportes, este evento les permitió formalizar legalmente su unión antes de trasladarse a Sicilia para continuar con los festejos.

Sicilia será el escenario de una celebración de varios días

Mientras la ceremonia en Londres se desarrolló de manera íntima, la celebración en Italia promete ser mucho más grande. De acuerdo con información publicada por medios británicos, la pareja habría organizado un evento de tres días en la isla de Sicilia con la presencia de invitados del mundo de la música, el cine y la moda.

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Entre los nombres que suenan para asistir a la boda destacan las cantantes Charli XCX y Tove Lo. Además, algunos reportes señalan que Elton John podría formar parte de la celebración debido a la cercana relación que mantiene con Dua Lipa tras colaborar juntos en el éxito musical "Cold Heart".

El vestido de Dua Lipa genera expectativa

Otro de los detalles que más interés ha despertado es el relacionado con los atuendos que utilizará la cantante durante las celebraciones. Diversas versiones apuntan a que el diseñador francés Simon Porte Jacquemus habría participado en la creación de al menos uno de los vestidos que lucirá la artista.

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La expectativa en torno a la boda ha crecido debido a la influencia de Dua Lipa en la industria de la moda y al estilo que suele mostrar en cada una de sus apariciones públicas.

Los rumores del compromiso de Dua Lipa y Callum Turner

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner se fortaleció en poco tiempo. El compromiso fue revelado meses después de que comenzaran a surgir rumores sobre sus planes de boda. Posteriormente, la propia cantante confirmó que estaba comprometida durante una entrevista para British Vogue.

En aquella conversación, la artista habló sobre el momento personal que atravesaba mientras concluía su exitosa gira Radical Optimism.

"Quiero terminar mi gira; Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este período".

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También reconoció que antes no imaginaba cómo sería el día de su boda, pero que esa perspectiva cambió con el compromiso.

“Nunca he sido de las que piensan mucho en una boda, ni he soñado con qué tipo de novia sería. De repente, me pregunto: '¿Qué me pondría?'”.

Más allá de la celebración, la cantante destacó el significado emocional de la decisión que tomaron juntos.

“Esta decisión de envejecer juntos, de compartir una vida y ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial.”

El anillo de compromiso fue diseñado especialmente para ella

Durante la misma entrevista, Dua Lipa reveló que el anillo de compromiso fue creado especialmente pensando en sus gustos. Según contó, Callum Turner consultó detalles con personas cercanas a ella para asegurarse de elegir una pieza que reflejara su personalidad.

Dua Lipa y Callum Turner

“Es muy emocionante”, dijo Dua. “Estoy obsesionada. Es muy yo. Es genial saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”.

Ahora, tras formalizar su unión en Londres, la pareja se prepara para vivir la siguiente etapa de las celebraciones en Sicilia, donde familiares, amigos y figuras reconocidas del entretenimiento se reunirán para festejar su matrimonio.