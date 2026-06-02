¡Vivan los novios! Dua Lipa publica las primeras fotos de su boda con Callum Turner

Dua Lipa sorprendió al mundo al compartir las primeras imágenes oficiales de su boda con el actor Callum Turner, confirmando así que la pareja ya dio el esperado “sí, acepto” en una ceremonia privada celebrada en Londres.

Así fueron las primeras fotos de la boda de Dua Lipa y Callum Turner

La publicación, realizada el 2 de junio a través de Instagram, desató una auténtica ola de reacciones entre los millones de fans de la intérprete de Levitating y Houdini. Aunque días antes ya habían circulado algunas fotografías filtradas del enlace, fue la propia cantante quien decidió mostrar una versión mucho más íntima y emotiva de aquel día tan importante.

La pareja contrajo matrimonio el 31 de mayo de 2026 en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres. IG dualipa

Con un simple mensaje que decía “31.05.2026”, Dua acompañó un carrusel de imágenes que rápidamente se volvió viral. Las fotografías revelan algunos de los instantes más románticos de la ceremonia civil realizada en el histórico Ayuntamiento de Old Marylebone, uno de los lugares más emblemáticos para celebrar bodas en la capital británica.

La primera imagen llamó especialmente la atención. En blanco y negro, muestra a los recién casados compartiendo un beso mientras ella permanece sentada sobre las piernas de Callum en una banca.

La boda marca una nueva etapa en la historia de amor de una de las parejas más seguidas del entretenimiento. X

La escena profundamente romántica, refleja la complicidad que ha caracterizado a la pareja desde que comenzaron su relación.

¿Cómo fue el vestido de novia de Dua Lipa?

Otra de las fotografías permitió apreciar con detalle el espectacular look nupcial elegido por la cantante. Lejos del tradicional vestido de novia, Dua apostó por un sofisticado conjunto de alta costura firmado por Schiaparelli. El diseño incluía una elegante chaqueta entallada en tono marfil, botones dorados y una falda asimétrica inspirada en la estética de los años setenta.

Dua apostó por un sofisticado conjunto nupcial de Schiaparelli inspirado en la moda de los años 70. IG dualipa

Para completar el estilismo, la artista eligió un llamativo sombrero blanco de ala ancha que aportó un aire moderno y sofisticado a su imagen. El ramo tampoco pasó desapercibido. Compuesto por delicadas amapolas de Islandia en tonos blancos y amarillos, añadió un toque romántico y natural a las fotografías.

Mientras tanto, Callum Turner optó por la elegancia clásica con un traje azul marino perfectamente confeccionado, demostrando que la sencillez también puede convertirse en una declaración de estilo.

Las imágenes también capturan la salida de los recién casados del ayuntamiento, caminando entre una lluvia de confeti mientras familiares y amigos celebran el momento. En otra instantánea aparecen descendiendo unas escaleras tomados de la mano, una postal que muchos seguidores ya consideran una de las más románticas del año.

La ceremonia fue privada y contó únicamente con familiares y amigos cercanos. IG dualipa

Todo lo que se sabe sobre la boda de Dua Lipa en Sicilia

La ceremonia por el civil se llevó a cabo en absoluta privacidad. Según diversos reportes, únicamente asistió un reducido grupo de familiares y amigos cercanos, una decisión que refleja el deseo de la pareja de vivir este momento lejos de los reflectores y del enorme interés mediático que despiertan.

Sin embargo, todo indica que esta celebración fue apenas el comienzo. Diversas fuentes aseguran que Dua Lipa y Callum Turner preparan una segunda fiesta mucho más grande que se celebraría en Sicilia, Italia. Este evento reuniría a numerosos invitados del mundo de la música, el cine y el entretenimiento internacional.

Entre los nombres que han comenzado a sonar se encuentran artistas como Charli XCX, Tove Lo e incluso Elton John, quien mantiene una cercana amistad con la cantante desde que colaboraron juntos en el exitoso tema Cold Heart.

Diversos medios aseguran que la pareja prepara una segunda celebración en Sicilia, Italia. X

La elección del Ayuntamiento de Old Marylebone también llamó la atención. El lugar es considerado uno de los escenarios de bodas más famosos del Reino Unido y ha sido elegido anteriormente por celebridades como Paul McCartney, Ringo Starr, Jude Law, Liam Gallagher y Lena Dunham.

Todo apunta a que la gran fiesta en Sicilia todavía tiene muchas sorpresas preparadas. Una cosa parece segura: este capítulo romántico apenas comienza para una de las parejas más comentadas del espectáculo internacional.