No creerás cuántos vestidos usará Dua Lipa en su boda de 3 días con Callum Turner

Después de sorprender al mundo con una íntima ceremonia civil en Londres, Dua Lipa y Callum Turner están listos para celebrar su amor a lo grande. Lo que comenzó como una boda discreta se transformará en uno de los eventos más comentados del año, una celebración de tres días en Sicilia que promete reunir una lista de invitados digna de una alfombra roja.

Así será la gran boda de Dua Lipa

La cantante británica y el actor contrajeron matrimonio el pasado 31 de mayo en el histórico Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres, rodeados únicamente por familiares y amigos cercanos. Sin embargo, esa ceremonia fue apenas el primer capítulo de una historia que ahora se prepara para vivir su momento más espectacular.

Tras casarse por el civil en Londres, la pareja prepara una celebración de lujo. X

Según diversas filtraciones, la pareja eligió Sicilia como escenario para la gran celebración matrimonial, una isla que ocupa un lugar especial en su historia de amor. Ambos habrían quedado fascinados con el destino durante unas vacaciones juntos el año pasado, motivo por el que decidieron convertirlo en el escenario perfecto para su boda de ensueño.

El festejo se extenderá durante tres días y contará con varios eventos distribuidos entre algunas de las propiedades más exclusivas de la región. Entre ellas destaca la majestuosa Villa Valguarnera, una residencia histórica del siglo XVII ubicada en Bagheria, considerada una de las construcciones más impresionantes de Sicilia.

Sicilia se convertirá en el escenario de una de las bodas más comentadas y exclusivas de 2026. Especial

También se habla de celebraciones privadas en el emblemático Palazzo Gangi, famoso por sus elegantes salones y por haber aparecido en la clásica película El Gatopardo.

¿Cuántos vestidos utilizará Dua Lipa en su boda?

Pero si algo ha llamado especialmente la atención es el impresionante despliegue de moda que acompañará a la estrella de "Levitating". De acuerdo con reportes de medios británicos e italianos, Dua Lipa tendría a su disposición nada menos que 26 atuendos diferentes para elegir durante los distintos eventos de la boda.

Dua apostó por un sofisticado conjunto nupcial de Schiaparelli inspirado en la moda de los años 70 para su primera ceremonia. IG

La cifra ha causado furor entre los fanáticos de la moda. Aunque no está confirmado cuántos de esos diseños utilizará finalmente, las versiones apuntan a que la cantante contará con varios cambios de vestuario durante las celebraciones, incluyendo diferentes looks para las ceremonias, cenas, fiestas y sesiones fotográficas.

Entre los diseñadores que suenan con fuerza para vestir a la artista destaca el de la diseñadora italiana Donatella Versace. Incluso se ha reportado que la cantante viajó recientemente a Italia para realizar pruebas finales de algunos diseños exclusivos creados especialmente para ella.

Diseñadores de renombre y locaciones históricas forman parte del ambicioso plan de boda de Dua Lipa. IG

Además, el diseñador francés Simon Porte Jacquemus también estaría involucrado en parte del guardarropa nupcial, lo que convierte la boda en una auténtica pasarela de alta costura.

¿Quiénes son los invitados a la boda de Dua Lipa y Callum Turner?

Se estima que la celebración tendría un costo superior al millón de libras esterlinas. La pareja habría reservado plantas completas del exclusivo hotel Villa Igiea, uno de los alojamientos más prestigiosos de Sicilia, para hospedar a familiares y celebridades invitadas.

La lista de asistentes también promete dar mucho de qué hablar. Entre los nombres que han trascendido figuran Elton John, Charli XCX, Mark Ronson y Olivia Dean, además de reconocidas figuras de la moda internacional.

La intérprete de Levitating apuesta por una celebración digna de un cuento de hadas moderno.| IG dualipa

Para proteger la privacidad de los novios, se han implementado estrictas medidas de seguridad. Se reporta que el personal involucrado firmó acuerdos de confidencialidad y que se instalaron barreras visuales para evitar fotografías no autorizadas.

Lo que originalmente parecía ser una boda íntima se ha convertido en un auténtico cuento de hadas contemporáneo. Todo apunta a que Dua Lipa y Callum Turner protagonizarán una de las celebraciones más espectaculares del año. Y si las filtraciones son correctas, los fanáticos tendrán otro motivo para seguir de cerca cada detalle.