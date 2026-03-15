¿Dónde ver todas las películas GANADORAS de los premios Oscar 2026?

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 dejó una noche marcada por producciones ambiciosas, historias de gran escala y el dominio de unas cuantas películas que concentraron la mayoría de las estatuillas. La gran triunfadora fue Una batalla tras otra, que se llevó seis premios, incluido el de mejor película, consolidándose como el proyecto más reconocido por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences en esta edición.

La cinta también obtuvo los galardones a mejor director, mejor edición, mejor actor de reparto, mejor casting y mejor guion adaptado, lo que la colocó como la producción más premiada de la noche. Con estos reconocimientos, el filme se posiciona como uno de los títulos más influyentes del año dentro de la industria cinematográfica.

Otro de los títulos destacados fue Sinners, que consiguió cuatro estatuillas, entre ellas mejor actor, mejor fotografía, mejor guion original y mejor banda sonora. En la lista de producciones más reconocidas también apareció Frankenstein, con tres premios, mientras que la animación K‑Pop Demon Hunters obtuvo dos galardones, incluidos mejor canción original y mejor película de animación, confirmando el creciente peso del cine animado dentro de los premios.

¿Dónde ver las películas ganadoras de los premios Oscar?

Después de la ceremonia, muchas personas buscan dónde ver las películas ganadoras. Varias de las producciones premiadas ya están disponibles en plataformas de streaming, mientras que otras continúan en salas de cine o tienen estrenos escalonados.

Una batalla tras otra

La gran ganadora de la noche, Una batalla tras otra, puede verse en HBO Max. La historia sigue a un estratega militar que enfrenta una compleja batalla política y personal mientras intenta cambiar el rumbo de un conflicto internacional. A lo largo del filme se exploran decisiones morales, lealtades divididas y las consecuencias humanas de la guerra.

¿Dónde ver? HBO Max

HBO Max ¿Qué premios ganó? Mejor Película, Mejor Director, Mejor Edición, Mejor Actor de Reparto, Mejor Casting, Mejor Guion Adaptado

Una batalla tras otra Especial

Sinners

También disponible en HBO Max, Sinners narra la historia de un personaje marcado por su pasado que intenta redimirse mientras su vida se entrelaza con un entorno oscuro lleno de secretos. La película destaca por su fotografía y su enfoque dramático en los dilemas morales de sus protagonistas.

¿Dónde ver? Netflix

Netflix ¿Qué premios gano? Mejor actor, Mejor Fotografía, Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora

Frankenstein

La reinterpretación moderna del clásico literario, Frankenstein, se encuentra en Netflix. La película retoma la historia del científico que crea vida a partir de la muerte, explorando el límite entre la ambición científica y la responsabilidad ética. Su diseño visual, maquillaje y ambientación fueron claves para que obtuviera tres premios.

¿Dónde ver? Netflix

Netflix ¿Qué premios ganó? Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje, Mejor Vestuario

Jacob Elordi interpretó a Frankestein Netflix

K-Pop Demon Hunters

La película animada K‑Pop Demon Hunters también está disponible en Netflix. La historia sigue a un grupo de estrellas del pop coreano que llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Entre conciertos, coreografías y batallas sobrenaturales, la película combina música, acción y fantasía.

¿Dónde ver? Netflix

Netflix ¿Qué premios ganó? Mejor Canción Original, Mejor Película Animada

K-POP Demon Hunters NETFLIX

Weapons

Weapons puede verse en HBO Max. El filme sigue a una mujer que se ve envuelta en una red de poder y violencia tras descubrir un secreto que podría cambiar el destino de varias personas. La actuación principal fue reconocida con el premio a mejor actriz.

¿Dónde ver? HBO Max

HBO Max ¿Qué premios ganó? Mejor Actriz de Reparto

¿Cuáles son las películas que parodiará ‘Scary Movie 6’? Weapons

Avatar (En cines)

La más reciente entrega del universo de Avatar aún se proyecta en algunos complejos cinematográficos. La película continúa explorando el planeta Pandora y sus conflictos entre civilizaciones, destacando por sus efectos visuales, categoría en la que obtuvo el premio Oscar.

¿Dónde ver? En cines seleccionados

En cines seleccionados ¿Qué premios ganó? Mejores Efectos Especiales

Avatar: Fuego y cenizas supera los mil millones de dólares y consolida el imperio taquillero de James Cameron Fotos: Cortesía 20th Century

F1 (Apple TV)

El drama deportivo F1 está disponible en Apple TV+. La historia gira en torno a un piloto veterano que regresa a la Fórmula 1 para competir junto a una nueva generación de corredores. El diseño sonoro del filme, que recrea la intensidad de las carreras, fue reconocido por la Academia.

Sentimental Value (Mubi)

La producción internacional Sentimental Value puede verse en MUBI. La película explora las relaciones familiares y la memoria a través de la historia de un objeto heredado que conecta distintas generaciones.

‘Sentimental Value’ MUBI

Hamnet (En cines)

Finalmente, Hamnet continúa en salas de cine. Ambientada en la Inglaterra del siglo XVI, la historia sigue a la familia de William Shakespeare y aborda la pérdida y el duelo que marcaron su vida personal. La actuación principal fue reconocida con el premio a mejor actriz.

Hamnet. Foto: Cortesía de distribuidoras

Con esta lista, las producciones ganadoras del Oscar 2026 quedan al alcance del público a través de distintas plataformas y salas de cine, permitiendo que los espectadores descubran o revisiten las historias que marcaron la temporada de premios.