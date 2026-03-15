Jimmy Kimmel se burla del documental de Melania Trump en los premios Oscar

El presentador Jimmy Kimmel introdujo la categoría de Mejor Película Documental en los premios Oscar frente a los asistentes del recinto. En ese momento, pronunció una frase relacionada con la ausencia de nominación para la esposa del mandatario estadunidense, Melania Trump.

"Oh, se va a enfadar porque su esposa no fue nominada para esto", expresó Kimmel desde el escenario principal.

La transmisión televisiva registró el sonido de las risas de los integrantes de la industria cinematográfica presentes en el patio de butacas tras el comentario.

La referencia de Kimmel aborda el reciente estreno del proyecto audiovisual centrado en Melania Trump. Esta producción lleva por título Melania y cuenta con la dirección del cineasta Brett Ratner. La distribución del material se encuentra a cargo de la compañía Amazon MGM Studios.

El documental registra las actividades de la actual primera dama de los Estados Unidos. El marco temporal de la filmación abarca los días previos a la toma de posesión presidencial ocurrida en enero de 2025. El material exhibe secuencias de su agenda en ese periodo de transición.

Kimmel abordó el tema de este documental previamente en su programa de televisión nocturno. Durante una emisión del mes de enero en Jimmy Kimmel Live!, el conductor emitió declaraciones sobre la estrategia de promoción y la inversión económica destinada a la realización de este proyecto.

En esa transmisión, Kimmel utilizó las palabras "corrupta" y "absurda" para describir la película sobre Melania Trump. El segmento televisivo analizó el contenido de la obra dirigida por Ratner frente a la audiencia del canal de la cadena ABC en el horario nocturno.

Jimmy Kimmel se ha lanzado contra Donald Trump

Los registros de los Premios Oscar documentan interacciones previas de Kimmel sobre Donald Trump. En ediciones anteriores donde Kimmel formó parte de la gala, los guiones incluyeron menciones directas al político y a las decisiones de su administración en la Casa Blanca.

La 98.ª entrega de los premios de la Academia reúne a representantes del sector audiovisual internacional. La categoría de Mejor Película Documental reconoce anualmente a los largometrajes de no ficción. La junta de gobernadores de la organización establece los lineamientos de elegibilidad de esta terna.

El documental Melania no formó parte de la lista de producciones enviadas a la Academia para consideración en la actual temporada de premios. Los requisitos de la organización exigen un periodo de exhibición comercial en salas de cine de ciudades específicas de Estados Unidos para calificar.

bgpa