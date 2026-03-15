Los Oscars olvidan a Eric Dane y James Van Der Beek en su In Memoriam

La ceremonia de los 98th Academy Awards amplió este año el segmento In Memoriam debido a la gran cantidad de figuras destacadas del entretenimiento que fallecieron durante el último año, entre ellas Robert Redford, Diane Keaton y Rob Reiner.

Durante el homenaje, Barbra Streisand interpretó una parte de “The Way We Were”, tema de la película The Way We Were, que protagonizó junto a Redford. Además, varias estrellas se reunieron para rendir tributo a Reiner —entre ellas Kiefer Sutherland y Meg Ryan— mientras que Diane Keaton fue recordada en un segmento más extenso presentado por Rachel McAdams, actriz de The Family Stone.

Sin embargo, incluso con un homenaje ampliado, no fue posible incluir a todas las personalidades que fallecieron entre la ceremonia del año pasado y la de este año. Entre los nombres que no aparecieron en la transmisión televisiva estuvieron James Van Der Beek y Eric Dane.

In Memoriam dedicó un emotivo homenaje a Catherine O’Har

Durante la ceremonia de los Academy Awards, se rindió un emotivo homenaje a Catherine O'Hara, recordada por su papel en Home Alone.

La actriz, fallecida en 2026, fue evocada con palabras llenas de cariño durante la gala. El tributo estuvo a cargo de Rachel McAdams, quien la describió como una de las figuras más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento.

Rachel McAdams recordó su legado y la describió como una de las figuras más queridas del entretenimiento. Grosby

Los nombres que faltaron en el In Memoriam: Eric Dane y James Van Der Beek

¿De qué murió Eric Dane?

El actor estadounidense falleció en febrero de 2026 a los 53 años tras enfrentar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y provoca un deterioro progresivo en la movilidad y las funciones musculares.

Dane había hecho público su diagnóstico un año antes y, con el paso de los meses, su estado de salud se agravó. El actor, recordado por su papel como Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy y por su participación en Euphoria, murió debido a complicaciones respiratorias asociadas a la enfermedad.

La pareja de Eric Dane se pronuncia tras su fallecimiento Grosby

¿De qué murió James Van Der Beek?

El actor estadounidense murió en febrero de 2026 a los 48 años después de enfrentar cáncer colorrectal, enfermedad que había dado a conocer públicamente tiempo atrás.

Conocido por su papel protagónico en la serie juvenil Dawson's Creek, Van Der Beek se sometió a diversos tratamientos durante los últimos años mientras mantenía una relación cercana con sus seguidores y colegas. Su fallecimiento generó múltiples mensajes de despedida dentro de la industria televisiva y entre quienes compartieron escena con él en la popular serie de los años noventa.