Premios Oscar 2026: Lista de ganadores  | en vivo

¿Ganará Timothée? ¿Frankenstein se llevará alguna estatuilla? Esta es la lista de ganadores completa en vivo

Por: Brandon Pacheco

Lista de ganadores de los premios Oscar 2026Especial

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 reúne esta noche a lo más destacado del cine internacional en el tradicional escenario del Dolby Theatre de Los Angeles, donde la Academy of Motion Picture Arts and Sciences reconoce a las producciones, directores, actores y equipos técnicos que marcaron el último año en la industria cinematográfica.

La lista de nominados refleja una competencia diversa entre cine de autor, grandes producciones y propuestas internacionales. Entre las cintas con mayor presencia destacan Sinners, One Battle After Another, Sentimental Value, Hamnet y Frankenstein, títulos que compiten en varias de las categorías principales, incluyendo Mejor Película, Dirección, Actuación y Banda Sonora.

A lo largo de la ceremonia se anunciarán los ganadores en categorías clave como Mejor Actor, Mejor Actriz, Película Animada, Película Internacional y Guion, además de los premios técnicos que reconocen el trabajo detrás de cámaras. Cada anuncio se irá sumando a la lista oficial de la noche.

En esta cobertura minuto a minuto, iremos actualizando los resultados conforme la Academia revele a los ganadores de cada categoría durante la gala. Aquí podrás consultar la lista completa de GANADORES y quién se lleva cada estatuilla en los Oscar 2026.

Lista de GANADORES de los premios Oscar

Mejor Película

  • Sinners
  • Hamnet
  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • One Battle After Another
  • Bugonia
  • F1
  • The Secret Agent
  • Train Dreams

Mejor Dirección

  • Ryan Coogler – Sinners
  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Josh Safdie – Marty Supreme

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia
  • Kate Hudson – Song Sung Blue

Mejor Actor

  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Wagner Moura - Agente Secreto

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning - Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
  • Amy Madigan - Weapons (GANADORA)
  • Wunmi Mosaku - Sinners
  • Teyana Taylor - One Battle After Another
Amy Madigan gana Mejor Actriz de Reparto en los premios OscarEspecial

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro - One Battle After Another
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Sinners
  • Sean Penn - One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Mejor Casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra (GANADORA)
  • El agente secreto
  • Sinners

Mejor Fotografía

  • Sinners
  • Train Dreams
  • One Battle After Another
  • Frankenstein
  • Marty Supreme

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Zootopia 2
  • KPOP Demon Hunters (GANADORA)
  • Little Amélie or The Character of Rain
  • Elio
KPOP DEMON HUNTERS - (L-R) Rumi (voice by ARDEN CHO), Zoey (voice by JI-YOUNG YOO) and Mira (voice by MAY HONG) . ©2025 NetflixNETFLIX

Mejor Película Internacional

  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sirāt
  • It Was Just An Accident
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Golden” – KPOP Demon Hunters
  • “I Lied To You” – Sinners
  • “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
  • “Dear Me” – Diane Warren: Relentless

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • It was just an accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor Guion Adaptado

  • One Battle After Another
  • Hamnet
  • Train Dreams
  • Frankenstein
  • Bugonia

Mejor Banda Sonora Original

  • Sinners
  • One Battle After Another
  • Hamnet
  • Frankenstein

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein (GANADOR)
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister 
Jacob Elordi interpretó a FrankesteinNetflix

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • Frankenstein (GANADORA)
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners 
Frankestein de Guillermo del ToroEspecial

Mejores Efectos Especiales

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners 

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners

Mejor Edición

  • F1
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sentimental Value
  • Sinners 

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Sirat 

Mejor Corto

  • Butcher’s Stain
  • A friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • Los cantantes (GANADORES)
  • Two People Exchanging saliva (GANADORES)

Mejor Corto Animado

  • Mariposa
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls (GANADORA)
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters 

Mejor Documental

  • The Alabama Solution
  • Come see me in the good light
  • Cutting through rocks
  • Mr Nobody against Putin
  • The Perfect neighbor

Mejor Corto Documental

  • All the empty rooms
  • Armed Only with a camera: the life and death of Brent Renaud
  • Children no more: were ad are gone
  • The devil is busy
  • Perfectly a strangeness

