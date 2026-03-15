Premios Oscar 2026: Lista de ganadores | en vivo
¿Ganará Timothée? ¿Frankenstein se llevará alguna estatuilla? Esta es la lista de ganadores completa en vivo
La ceremonia de los Premios Oscar 2026 reúne esta noche a lo más destacado del cine internacional en el tradicional escenario del Dolby Theatre de Los Angeles, donde la Academy of Motion Picture Arts and Sciences reconoce a las producciones, directores, actores y equipos técnicos que marcaron el último año en la industria cinematográfica.
La lista de nominados refleja una competencia diversa entre cine de autor, grandes producciones y propuestas internacionales. Entre las cintas con mayor presencia destacan Sinners, One Battle After Another, Sentimental Value, Hamnet y Frankenstein, títulos que compiten en varias de las categorías principales, incluyendo Mejor Película, Dirección, Actuación y Banda Sonora.
A lo largo de la ceremonia se anunciarán los ganadores en categorías clave como Mejor Actor, Mejor Actriz, Película Animada, Película Internacional y Guion, además de los premios técnicos que reconocen el trabajo detrás de cámaras. Cada anuncio se irá sumando a la lista oficial de la noche.
En esta cobertura minuto a minuto, iremos actualizando los resultados conforme la Academia revele a los ganadores de cada categoría durante la gala. Aquí podrás consultar la lista completa de GANADORES y quién se lleva cada estatuilla en los Oscar 2026.
Lista de GANADORES de los premios Oscar
Mejor Película
- Sinners
- Hamnet
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- One Battle After Another
- Bugonia
- F1
- The Secret Agent
- Train Dreams
Mejor Dirección
- Ryan Coogler – Sinners
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Chloé Zhao – Hamnet
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Josh Safdie – Marty Supreme
Mejor Actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs, I’d Kick You
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
- Kate Hudson – Song Sung Blue
Mejor Actor
- Michael B. Jordan – Sinners
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Wagner Moura - Agente Secreto
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning - Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
- Amy Madigan - Weapons (GANADORA)
- Wunmi Mosaku - Sinners
- Teyana Taylor - One Battle After Another
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro - One Battle After Another
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Sinners
- Sean Penn - One Battle After Another
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Mejor Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra (GANADORA)
- El agente secreto
- Sinners
Mejor Fotografía
- Sinners
- Train Dreams
- One Battle After Another
- Frankenstein
- Marty Supreme
Mejor Película Animada
- Arco
- Zootopia 2
- KPOP Demon Hunters (GANADORA)
- Little Amélie or The Character of Rain
- Elio
Mejor Película Internacional
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirāt
- It Was Just An Accident
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Golden” – KPOP Demon Hunters
- “I Lied To You” – Sinners
- “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
- “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- It was just an accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Guion Adaptado
- One Battle After Another
- Hamnet
- Train Dreams
- Frankenstein
- Bugonia
Mejor Banda Sonora Original
- Sinners
- One Battle After Another
- Hamnet
- Frankenstein
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein (GANADOR)
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein (GANADORA)
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejores Efectos Especiales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor Edición
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Sirat
Mejor Corto
- Butcher’s Stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Los cantantes (GANADORES)
- Two People Exchanging saliva (GANADORES)
Mejor Corto Animado
- Mariposa
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls (GANADORA)
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Documental
- The Alabama Solution
- Come see me in the good light
- Cutting through rocks
- Mr Nobody against Putin
- The Perfect neighbor
Mejor Corto Documental
- All the empty rooms
- Armed Only with a camera: the life and death of Brent Renaud
- Children no more: were ad are gone
- The devil is busy
- Perfectly a strangeness