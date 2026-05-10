"Sí se pudo": Marcelo Ebrard presume su llegada al último concierto de BTS en CDMX

Marcelo Ebrard compartió en redes sociales su llegada al último concierto de BTS en la Ciudad de México, luego de participar en una misión comercial de México en Canadá. El secretario de Economía publicó un mensaje dirigido al ARMY mexicano y acompañó el momento con una canción del grupo surcoreano: Run.

“Llegando desde una exitosa Misión Comercial de México en Canadá… pero Sí se Pudo: concierto @bts.bighitofficial CDMX hoy”, escribió Ebrard en su publicación, acompañada de emojis de corazón morado y el gesto asociado al fandom de BTS.

El mensaje llamó la atención porque el funcionario ya había mostrado públicamente su entusiasmo por la visita de BTS a México, una de las más comentadas del año en la agenda de entretenimiento. La banda se presentó en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, como parte de su gira mundial ARIRANG.

La canción que usó Marcelo Ebrard fue Run

En su publicación, Ebrard preguntó a sus seguidores: “¿Ya vieron qué canción es?”. La respuesta es “Run”, uno de los temas más conocidos de BTS y una canción con un significado especial dentro del fandom.

Run fue lanzada en 2015 como parte de la etapa The Most Beautiful Moment in Life, una de las eras más recordadas del grupo por su narrativa sobre juventud, amistad, caos emocional y crecimiento. Para muchos fans, la canción funciona como una cápsula de nostalgia dentro de la historia de BTS.

El guiño no pasó desapercibido entre usuarios de redes sociales, especialmente porque Ebrard no se limitó a decir que iba al concierto, sino que usó una referencia identificable para el ARMY.

Ebrard venía de una misión comercial en Canadá

Antes de asistir al concierto, Marcelo Ebrard encabezó una misión comercial de México a Canadá, realizada en Toronto y Montreal entre el 6 y el 8 de mayo de 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.

La delegación mexicana estuvo integrada por empresas de sectores como manufactura, farmacéutica, minería, electromovilidad, agroindustria y semiconductores. El viaje se dio en el contexto de los preparativos rumbo a la revisión del T-MEC, además de buscar nuevas oportunidades de inversión y comercio entre México y Canadá.

De acuerdo con reportes de prensa, la delegación incluyó a más de 240 empresas mexicanas y tuvo como objetivo acelerar el flujo de inversión y abrir mercado para compañías de distintos sectores, incluidas pequeñas y medianas empresas.

BTS cerró sus conciertos en la Ciudad de México

El concierto al que llegó Ebrard corresponde a la última fecha de BTS en la capital mexicana. La agrupación surcoreana programó tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros, con shows los días 7, 9 y 10 de mayo, todos a las 20:00 horas, según Ticketmaster y guías de servicio publicadas antes de los conciertos.

La visita de BTS a México también incluyó un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El grupo saludó desde el balcón del recinto ante una multitud de fans reunidos en el Zócalo capitalino, estimada en alrededor de 50 mil personas.

Marcelo Ebrard y su conexión pública con BTS

No es la primera vez que Marcelo Ebrard aparece vinculado a BTS en redes sociales. En enero de 2026, tras confirmarse los conciertos del grupo en México, el secretario de Economía publicó contenido sobre la llegada de la banda y presumió su cercanía con el tema, lo que generó reacciones entre fans.

En marzo también publicó un reel sobre la cercanía de los conciertos de BTS en México, una muestra de que su asistencia al show no fue un gesto aislado de último momento, sino parte de una narrativa pública que ya había construido alrededor del regreso del grupo al país.

bgpa