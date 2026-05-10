"Ha sido una pesadilla": Martin Short habla sobre la muerte de su hija Katherine

Martin Short habló por primera vez de manera pública sobre la muerte de su hija Katherine Short, quien falleció por suicidio en febrero a los 42 años. El actor y comediante dijo que la pérdida ha sido “una pesadilla para la familia” y explicó que Katherine había enfrentado durante años problemas graves de salud mental.

La declaración ocurrió durante una entrevista en CBS News Sunday Morning, transmitida el 10 de mayo, donde Short abordó el duelo familiar antes del estreno de su documental de Netflix, Marty, Life Is Short. En la conversación, el actor comparó la salud mental con otras enfermedades físicas y habló de la importancia de entenderla como un padecimiento que puede llegar a ser terminal.

¿Qué dijo Martin Short sobre Katherine?

Durante la entrevista, Short explicó que su hija había luchado “durante mucho tiempo” contra problemas severos de salud mental, incluido el trastorno límite de la personalidad. El actor dijo que Katherine hizo todo lo posible hasta que ya no pudo más.

“La salud mental y el cáncer, como el de mi esposa, son enfermedades, y a veces, en el caso de las enfermedades, son terminales”, expresó Short, de acuerdo con lo retomado por People. La referencia al cáncer alude a su esposa, Nancy Dolman, quien murió en 2010 a los 58 años por cáncer de ovario.

El actor, de 76 años, habló del tema con un tono directo, sin convertir la muerte de su hija en un relato distante. Su mensaje se centró en explicar el sufrimiento que atravesó Katherine y en pedir una comprensión más seria de las enfermedades mentales.

La muerte de Katherine Short

Katherine Short murió en febrero de 2026. La oficina del forense de Los Ángeles confirmó a People que su fallecimiento fue por suicidio. La familia Short había informado previamente la noticia mediante un comunicado en el que pidió privacidad y describió a Katherine como una persona muy querida.

“Katherine era muy querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, señaló la familia en el mensaje difundido tras su muerte.

La noticia generó reacciones entre seguidores del actor y del elenco cercano a su trayectoria, especialmente porque Short había mantenido el tema en privado durante los meses posteriores al fallecimiento.

¿Quién fue Katherine Short?

Katherine trabajaba como trabajadora social clínica titulada en consulta privada y también colaboraba de tiempo parcial con Amae Health, una clínica donde ofrecía servicios de extensión comunitaria, grupos de apoyo familiar, apoyo entre pares y psicoterapia.

Su formación académica estuvo vinculada a la salud mental y al trabajo social. Se licenció en psicología y estudios de género y sexualidad por la Universidad de Nueva York en 2006, y posteriormente obtuvo una maestría en trabajo social por la Universidad del Sur de California en 2010.

El dato ha sido retomado por varios medios porque muestra una dimensión importante de su vida: Katherine no solo vivió con sus propios problemas de salud mental, también trabajó profesionalmente en espacios de acompañamiento y atención para otras personas.

Los puntos clave del caso