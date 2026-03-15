Javier Bardem se lanza contra el conflicto en Medio Oriente; "no a la guerra, Palestina libre"

Javier Bardem habló sobre el conflicto en Medio Oriente durante la presentación de la categoría Mejor Película Internacional de los Premios Oscar, la cual fue llevada a cabo en las instalaciones del Teatro Dolby.

En su intervención frente al micrófono, Bardem pronunció la frase "No a la guerra y Palestina libre". Esta declaración ocurrió durante la transmisión televisiva de la gala de la Academia. El mensaje abordó de forma directa las tensiones geopolíticas y militares en el Medio Oriente.

Previo a la ceremonia, Bardem caminó por la alfombra roja del recinto. En este espacio, portó un cartel en la solapa de su chaqueta con la consigna "No a la guerra". Debajo de esta calcomanía, el actor llevó una insignia referente a la población de Palestina.

Javier Bardem habla sobre la guerra contra Irán

En declaraciones a la prensa, Bardem calificó el actual conflicto en Irán como una guerra ilegal. El actor argumentó que las acciones militares en la región se sostienen sobre afirmaciones falsas. Señaló que estas operaciones provocan el deceso de personas dentro de la población civil.

Bardem comparó la situación actual con la invasión de Irak ocurrida en el año 2003. Explicó que en aquel momento el argumento oficial consistió en la supuesta presencia de armas de destrucción masiva. Mencionó que el objetivo de la campaña actual es terminar con un régimen gubernamental.

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El actor afirmó que las ofensivas militares en curso están radicalizando el entorno político y social en la región. Bardem utilizó la misma calcomanía de protesta que mostró públicamente en los eventos de 2003. Su participación frente a los reporteros incluyó menciones a las condiciones de los habitantes de Gaza.

Durante las entrevistas, el intérprete defendió el uso de los eventos mediáticos para abordar temas de política internacional. Bardem indicó que el cine funciona como un altavoz para visibilizar el dolor humano. Los reportes indican que fue uno de los pocos asistentes en hablar de estos temas frente a los medios.

Bardem utilizó la palabra "circo" para referirse a la ceremonia de los Premios Oscar. Añadió que su asistencia cumplía el doble propósito de pertenecer a la industria audiovisual y expresar sus posturas políticas. El actor entregó la estatuilla correspondiente a las producciones extranjeras tras estas declaraciones en la alfombra.

Javier Bardem presentando Mejor Película Internacional en los premios Oscar Getty Images via AFP

Los registros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas documentan la trayectoria de Bardem en estos galardones. El actor de 57 años, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con una estatuilla. Obtuvo el premio al mejor actor de reparto por su trabajo en la película "No es país para viejos".

Dicho largometraje se estrenó en las salas de cine en el año 2007. La producción contó con la dirección de los cineastas Ethan y Joel Coen. El galardón de esa edición convirtió a Bardem en el primer actor español en obtener un premio de la Academia en las categorías de interpretación.

Javier Bardem en la alfombra roja de los premios Oscar AFP

La categoría de Película Internacional reconoce anualmente a los largometrajes producidos fuera del territorio de Estados Unidos. La junta de gobernadores de la Academia selecciona a los presentadores de cada segmento de la transmisión. Bardem ejecutó esta función de acuerdo con el programa establecido por los organizadores del evento.