Natalia Lafourcade presenta a su bebé en su primer Día de las Madres

Natalia Lafourcade celebró su primer Día de las Madres compartiendo por primera vez imágenes de su bebé y un mensaje en el que habló de la maternidad como una etapa de aprendizaje, desvelo, transformación y amor.

La cantante mexicana publicó varias fotografías en Instagram, donde también reflexionó sobre la conexión entre mujeres, el cuidado y la experiencia de convertirse en madre. Además, acompañó las imágenes con un texto extenso en el que reconoció que durante años pensó que quizá nunca celebraría esta fecha como mamá

“Morir y nacer de nuevo siendo MADRE. Yo pensaba que no me tocaría nunca celebrar este día siendo mamá”, escribió Natalia al inicio de su publicación, según retomaron medios nacionales.

La publicación generó mensajes de cariño entre sus seguidores y celebridades, quienes reaccionaron a la nueva etapa personal de la artista. En las imágenes, Lafourcade aparece junto a su bebé mientras se prepara para continuar con sus próximos conciertos en Latinoamérica, dentro de una etapa en la que combina su vida familiar con su agenda musical.

Natalia Lafourcade compartió imágenes con su bebé Especial

Natalia Lafourcade habla de su primer Día de las Madres

En su mensaje, Natalia Lafourcade describió la maternidad como una experiencia intensa y contradictoria, con momentos de dicha, cansancio y descubrimiento. “Ser madre es algo hermoso, potente, confortador y difícil. Qué dicha ser principiante”, expresó la cantante.

La artista también habló de la conexión física y emocional que ha desarrollado con su hijo. En su publicación, se refirió a él como su “cachorro” y habló de sentirse conectada con su cuerpo, su intuición y su instinto.

“Sentirme empoderada y conectada con mi cachorro, mi cuerpo e intuición. El instinto vivo y alerta”, escribió Lafourcade, al compartir parte de lo que ha experimentado desde que se convirtió en madre.

Una etapa de desvelos y aprendizaje

La cantante no presentó la maternidad solo desde una imagen idealizada. También habló de las noches de desvelo, los cuidados diarios y el proceso de acompañar a un bebé que apenas comienza a descubrir el mundo.

“En las desveladas y noches silenciosas mientras alimento a un ser pequeñito que apenas va descubriendo tantas cosas”, compartió Natalia, en una de las partes más personales de su mensaje.

La publicación también incluyó una reflexión sobre los cambios internos que ha vivido. Lafourcade describió esta etapa como “la alegría más infinita” y también como “la revolución más potente” de todo su ser.

Natalia Lafourcade compartió imágenes con su bebé Especial

El mensaje de Natalia Lafourcade para otras madres

Además de hablar sobre su experiencia personal, Natalia Lafourcade dedicó parte de su mensaje a otras mujeres que viven la maternidad. La cantante escribió que reconocerse como madre le ha permitido sentirse parte de un tejido de mujeres que se acompañan desde la experiencia de dar vida y cuidar.

“Reconocernos madres me hace sentir que este tejido de almas femeninas, de mujeres hermosas y poderosas, se fortalece”, expresó la artista.

También agradeció a su propia madre por la vida, el amor y los cuidados recibidos. “Gracias mamá por darme la vida, amarme y cuidarme. Y dar vida es el milagro más poderoso que se vive en carne viva”, escribió.

La cantante cerró su mensaje con una frase de gratitud por su nueva etapa familiar: “Doy gracias a Dios que estamos aquí vivos y bien, mi grandioso hijo, mi palomita de maíz y yo aquí recién nacida MADRE”.

Natalia Lafourcade compartió imágenes con su bebé Especial

Natalia Lafourcade y su nueva etapa familiar

Natalia Lafourcade se convirtió en madre en diciembre de 2025. La cantante había compartido previamente detalles de esta nueva etapa, aunque la publicación por el Día de las Madres marcó una de las primeras veces en que mostró imágenes de su bebé de manera más directa.

La artista, reconocida por una carrera que combina música popular mexicana, pop, folclor y composición autoral, se mantiene activa en la escena musical. Su sitio oficial mantiene anunciada la gira Cancionera Tour 2026, con fechas en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

En los últimos años, Lafourcade ha consolidado una de las trayectorias más premiadas de la música mexicana contemporánea. Sony Music la reconoce como una de las artistas mexicanas y latinoamericanas más destacadas de su generación, con múltiples premios Grammy y Latin Grammy.