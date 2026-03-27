¡Confirmado! El elenco de El Diablo Viste a la Moda 2 llega a México

La esperada secuela de El diablo viste de Prada 2 ha confirmado que parte de su elenco visitará el país como parte de su gira promocional global, desatando una ola de emoción entre los fans que durante años han esperado el regreso de esta historia icónica.

¿Quiénes de El Diablo Viste a la Moda 2 viene a México?

La noticia ha encendido las redes sociales, especialmente entre quienes consideran a la primera entrega como una referencia obligada tanto en la industria de la moda como en el entretenimiento.

La visita forma parte de una gira internacional con paradas en ciudades clave del mundo. IG

Aunque aún no se ha revelado qué integrantes del cast llegarán a la Ciudad de México, la expectativa es alta y muchos sueñan con ver de cerca a figuras como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt o Stanley Tucci, quienes dieron vida a los inolvidables personajes de la cinta original.

¿Qué ciudades visitará The Devil Wears Prada 2 en su global tour?

El anuncio forma parte de una ambiciosa gira internacional que también contempla paradas en ciudades clave como Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres, lo que confirma el impacto global que sigue teniendo la franquicia incluso dos décadas después de su estreno original en 2006.

La primera película no solo fue un éxito en taquilla —recaudando más de 326 millones de dólares a nivel mundial—, sino que también dejó una huella cultural imborrable. Personajes como Miranda Priestly y Andy Sachs se convirtieron en símbolos de una industria tan fascinante como exigente, y frases icónicas continúan vigentes en la cultura pop.

¿De qué tratará de El Diablo Viste a la Moda 2?

Ahora, con su secuela, la historia promete evolucionar junto con sus protagonistas. En esta nueva entrega, Miranda Priestly, la temida editora en jefe de la revista Runway, enfrentará un panorama mediático completamente transformado, donde las publicaciones impresas luchan por sobrevivir en la era digital.

Fans esperan la presencia de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. IG

Por su parte, Andy regresa con una trayectoria consolidada en el periodismo, mientras que Emily Charlton se posiciona como una poderosa ejecutiva dentro de un conglomerado de lujo, lo que podría convertirla en una inesperada rival.

El primer adelanto de la cinta, titulado “The Runway Begins Again”, ya ha comenzado a generar conversación. En él, se muestra el reencuentro entre Miranda y Andy, en una escena que combina nostalgia y evolución. Con su característico tono firme, Miranda despierta a Andy con una orden directa: “Tenemos trabajo que hacer”, dejando claro que su esencia sigue intacta, aunque el contexto haya cambiado.

¿Qué podemos esperar de El Diablo Viste a la Moda 2?

Uno de los aspectos más comentados del rodaje ha sido el acceso sin precedentes a la industria de la moda. A diferencia de la primera película, donde las marcas se mostraban reservadas, en esta ocasión el elenco ha podido integrarse a eventos reales como la Semana de la Moda de Milán. De hecho, Meryl Streep fue vista caracterizada como Miranda Priestly en el desfile de Dolce & Gabbana, generando un momento viral que reforzó la expectativa.

La secuela retoma la historia 20 años después del filme original. Captura de pantalla

Anne Hathaway también ha compartido detalles sobre esta nueva etapa, destacando cómo el paso del tiempo ha transformado no solo a los personajes, sino también la forma en la que el público se relaciona con la historia. La actriz ha señalado que esta secuela aborda temas más maduros, como la evolución profesional, la aceptación del presente y los desafíos de una industria en constante cambio.

El estreno mundial está programado para finales de abril, lo que convierte la visita del elenco a México en una oportunidad única para los fans de vivir de cerca uno de los regresos más esperados del cine reciente. Aunque aún faltan detalles por confirmar, si algo queda claro, es que Miranda Priestly está lista para dominar una vez más… ahora también en México.