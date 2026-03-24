¡Miranda Priestly en versión muñeca! Disney lanza colección inspirada en El diablo viste a la moda

El diablo viste a la moda es una de las películas más queridas por los fans de la moda y los filmes, por lo que la expectativa por su segunda entrega es enorme.

Pero ahora, además de la emoción por el regreso de sus personajes, los seguidores tendrán otra razón para celebrar: Disney lanzará muñecas inspiradas en las protagonistas de la historia.

¿Te imaginas tener en casa una muñeca de Miranda Priestly o Andrea Sachs? Aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora sobre este esperado lanzamiento.

Así serán las muñecas de El diablo viste a la moda

En redes sociales ya comenzaron a circular las primeras imágenes de las muñecas inspiradas en los icónicos personajes de la película, justo en el contexto del estreno de la segunda entrega que mostrará qué ha pasado con Miranda Priestly y Andrea Sachs.

La muñeca de Miranda Priestly, personaje interpretado por Meryl Streep, aparece con su característico estilo elegante. El diseño incluye su clásico bolso, un teléfono celular y la emblemática revista de moda que siempre la acompaña, elementos que reflejan la personalidad poderosa de la editora de Runway.

Por su parte, la muñeca de Andrea Sachs, interpretada por Anne Hathaway, luce un atuendo moderno y sofisticado. Además, incorpora un detalle que los fans reconocerán de inmediato: el famoso café que su jefa siempre exige, una de las escenas más recordadas de la historia.

Disney amplía su colección con personajes del cine

Aunque Disney es conocido por lanzar muñecas de sus películas animadas y princesas como Frozen o Moana, la compañía también ha comenzado a explorar colecciones inspiradas en películas icónicas de la cultura pop.

En este caso, Miranda Priestly y Andrea Sachs podrían sumarse a otras colecciones especiales, como la que se lanzó por el 20 aniversario de High School Musical, estrenada originalmente en 2006.

Disney lanza muñecas de Miranda Priestly y Andrea de El diablo viste a la moda Foto: @20thcenturystudios / disney

¿Cuándo sale la película El diablo se viste a la moda 2?

La esperada secuela de The Devil Wears Prada tiene previsto su estreno el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos.

En México, los fans podrán verla un día antes, el 30 de abril de 2026, lo que ha generado gran emoción entre los seguidores de la historia.

Según los avances, regresará gran parte del elenco original, incluidos personajes icónicos como Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, y Nigel, interpretado por Stanley Tucci.

La nueva entrega buscará responder una de las preguntas que muchos fans se han hecho durante años: qué ocurrió con los personajes después del final de la primera película.

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre el precio ni la fecha oficial de lanzamiento de las muñecas, pero todo indica que podrían convertirse en uno de los artículos más buscados por los fans de la cinta.