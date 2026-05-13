¿Taehyung fan de “El Ratón Vaquero”? El tierno guiño de V a México que se hizo viral

La emoción por la visita de BTS a México sigue dando de qué hablar, y ahora fue Kim Taehyung, mejor conocido como V, quien se robó la atención de las ARMY mexicanas.

Y es que, como parte de los tres conciertos que el grupo ofreció en la Ciudad de México, el cantante compartió en redes sociales un video que llamó mucho la atención por incluir de fondo “El Ratón Vaquero”, la famosa canción infantil de Cri-Cri, creada por Francisco Gabilondo Soler.

V de BTS sorprende a fans mexicanos con video de “El Ratón Vaquero” IG thv

Así fue el momento de V y el Ratón Vaquero

El video muestra a V interactuando con sus fans durante uno de los conciertos en el Estadio GNP. Incluso, hacia el final del clip, se ve cómo acepta una bebida y brinda con los asistentes.

Y es que esto no fue lo único que recibió durante sus tres noches en el antiguo Foro Sol; también circulan videos donde se le ve aceptando otros detalles, como un algodón de azúcar y, el más viral, una banderilla. Este último momento incluso ayudó a que el local de comida se volviera tendencia en internet.

La publicación no tardó en hacerse viral y rápidamente se llenó de mensajes de fans mexicanos que aplaudieron el guiño de Taehyung hacia la cultura del país.

Para muchos ARMYs, el video representó una especie de despedida especial de las tres noches que BTS ofreció en la capital, donde más de 50 mil personas se dieron cita en cada concierto para vivir el esperado regreso de la agrupación después de su etapa en el servicio militar.

BTS y su conexión con el público mexicano

El paso de BTS por la CDMX sigue dando de qué hablar, especialmente por cómo se ha integrado a la cultura local.

Además de estas imágenes, durante su visita lo captaron explorando la arquitectura de la ciudad y visitando monumentos importantes. El grupo también aprovechó su estancia para rendirle honor a México de varias formas.

Por ejemplo, incluyeron máscaras de lucha libre en la coreografía y Jin usó una prenda oficial del luchador Místico. También dieron la sorpresa al cantar el tema donde mencionan a la Ciudad de México y se esforzaron por hablar con expresiones muy locales, demostrando que realmente se empaparon de nuestra cultura.

V de BTS sorprende a fans mexicanos con video de “El Ratón Vaquero” IG thv

¿BTS regresará a México en 2027?

Miles de fans de BTS se quedaron sin boleto para vivir alguna de las tres noches que la banda dio en el Estadio GNP. Ante esto, muchos empezaron a preguntarse si regresarían el próximo año.

El primer guiño llegó cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con ellos en Palacio Nacional, asegurando que el grupo tiene una invitación oficial para volver a la CDMX en 2027.

La mandataria mencionó que pueden elegir el escenario que prefieran, pues tienen las puertas abiertas en el país.

Además, durante la última fecha en la ciudad, Suga comentó que la próxima vez deberían presentarse en un lugar todavía más grande que el Estadio GNP.

“¿Hay un estadio más grande aquí en México? Entonces la próxima vez tenemos que presentarnos en ese lugar”, dijo el rapero frente a un Estadio GNP Seguros completamente lleno.

El grupo no dio detalles exactos ni aseguró qué lugar visitarían en 2027, pero en redes sociales los seguidores ya dan por hecho que el objetivo será el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).