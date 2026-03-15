Oscar 2026: ¿Anne Hathaway y Anna Wintour evocan 'El diablo viste a la moda' en premiación?

Anne Hathaway y Anna Wintour coincidieron en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles durante la 98.ª edición de los Premios Oscar, celebrada el 15 de marzo, donde presentaron el galardón a Mejor Diseño de Vestuario. La aparición conjunta de la actriz y la histórica editora de Vogue generó atención entre el público al evocar la dinámica que popularizó la película 'El diablo viste a la moda', estrenada en 2006.

El momento cobró especial relevancia en medio del anuncio del próximo estreno de la secuela del filme, prevista para mayo, que contará con el regreso de parte del elenco original. La coincidencia entre ambas figuras fue interpretada por asistentes y espectadores como una referencia a la relación entre la industria de la moda y la historia retratada en la cinta.

'El diablo viste a la moda' está basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, exasistente en Vogue, y ofrece una mirada ficticia sobre el funcionamiento interno de una influyente revista de moda. Con el paso de los años, la película se convirtió en una referencia cultural al retratar las dinámicas del sector editorial y la figura de una poderosa editora dentro de la industria.

Anne Hathaway y Anna Wintour presentaron el premio a Mejor Diseño de Vestuario. (Foto: Reuters)

Anne Hathaway y Anna Wintour comparten escenario en los Oscar

La ceremonia de los Premios Oscar reunió a figuras del cine y de la industria cultural en el Dolby Theatre de Los Ángeles. En uno de los momentos de la gala, la actriz Anne Hathaway apareció en el escenario acompañada por Anna Wintour para presentar el premio a Mejor Diseño de Vestuario.

La participación conjunta de ambas figuras llamó la atención por su relación indirecta con la película 'El diablo viste a la moda'. En el filme, Hathaway interpreta a Andrea Sachs, una joven periodista que comienza a trabajar en una revista de moda bajo la dirección de Miranda Priestly.

El personaje de Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep, ha sido asociado durante años con la figura de Anna Wintour debido a su papel histórico como editora en jefe de la revista Vogue. Esta relación ha sido señalada en distintos análisis sobre la influencia de la moda en el cine.

Durante la ceremonia, Hathaway y Wintour compartieron el escenario para anunciar el nombre del ganador de la categoría. El premio fue otorgado a la diseñadora Kate Hawley por su trabajo en la película Frankenstein.

La aparición conjunta recordó la dinámica de El diablo viste de Prada. (Foto: Reuters)

El premio a Mejor Diseño de Vestuario en los Oscar

La categoría de Mejor Diseño de Vestuario reconoce el trabajo de los profesionales responsables de crear la apariencia visual de los personajes en una producción cinematográfica. Este galardón forma parte de los premios técnicos y artísticos que entrega la Academia.

Durante la ceremonia, Hathaway y Wintour anunciaron a la ganadora del premio, que recayó en Kate Hawley por su labor en la película Frankenstein.

La diseñadora neozelandesa Kate Hawley ha desarrollado una trayectoria destacada dentro del cine contemporáneo, especialmente en producciones de gran presupuesto y en proyectos con fuerte carga estética.

A lo largo de su carrera, Hawley ha trabajado en diversas películas reconocidas internacionalmente. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran Suicide Squad (2016), dirigida por David Ayer, y Joker (2019), del director Todd Phillips, cinta que obtuvo el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y que fue ampliamente premiada durante la temporada de galardones.

Su trabajo también ha estado presente en otras producciones destacadas como Crimson Peak (2015), dirigida por Guillermo del Toro, y Birds of Prey (2020), donde participó en la creación de vestuarios que combinan elementos narrativos con una fuerte identidad visual para cada personaje.

El diseño de vestuario desempeña un papel fundamental en la construcción estética de una película. A través de la ropa, los accesorios y los materiales utilizados, los diseñadores contribuyen a definir la identidad de los personajes y el contexto narrativo.

Kate Hawley recibe el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en la película 'Frankenstein'. (Foto: Reuters)

La secuela de 'El diablo viste de Prada'

El encuentro en los Oscar se produjo en un momento en el que el interés por 'El diablo viste a la moda' ha vuelto a crecer debido al anuncio de una secuela. El proyecto contempla el regreso de varias de las actrices que participaron en la película original.

Según información difundida por medios especializados en entretenimiento, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt retomarán sus respectivos personajes en la nueva producción. La secuela ampliará la historia presentada en la primera película.

El estreno de esta segunda entrega está previsto para el 1 de mayo. La producción busca retomar el universo narrativo de la cinta original, centrado en el mundo de las revistas de moda y las dinámicas laborales dentro de ese entorno.

La primera película se convirtió con el tiempo en una referencia cultural dentro del cine contemporáneo, especialmente por su representación de la industria de la moda y por la popularidad de sus personajes.