Ni Miranda Priestly se resistiría: así es la palomera bolso de "El diablo viste a la moda 2"

La industria del cine ha encontrado en los productos promocionales una forma efectiva de generar expectativa entre los espectadores. En esta ocasión, la cadena de cines AMC Theatres sorprendió al presentar un accesorio poco común: una palomera con forma de bolso de lujo inspirada en la estética de El diablo viste a la moda 2

A diferencia de las clásicas cubetas para palomitas que suelen verse en las salas, este diseño apuesta por un enfoque completamente distinto. Se trata de un bolso estructurado en un intenso color rojo, con asas rígidas y detalles minimalistas que evocan los accesorios de alta moda que suelen aparecer en el universo narrativo de la saga.

El recipiente cumple una doble función, ya que por un lado, contiene las palomitas; por otro, funciona como un objeto coleccionable que los fans podrían conservar mucho después de haber visto la película.

Incluso la promoción del producto juega con la idea de fusionar moda y entretenimiento. En el material promocional aparece la frase: “Includes a large popcorn… and a sense of style” (“Incluye unas palomitas grandes… y sentido del estilo”), un guiño perfecto al espíritu fashionista de la historia.

Un guiño directo al universo de Miranda Priestly

Desde su estreno en 2006, El diablo viste a la moda se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió el cine para instalarse en la conversación del mundo de la moda.

La película, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, retrata el competitivo entorno editorial de una revista de moda de lujo. En el centro de la historia se encuentra la implacable editora Miranda Priestly, un personaje que rápidamente se volvió icónico por su estilo elegante y su personalidad exigente.

Por ello, la elección de una palomera en forma de bolso no parece casual. El accesorio conecta directamente con el imaginario visual de la película, donde los bolsos, zapatos y prendas de diseñador forman parte esencial de la narrativa.

Para muchos fans, el objeto podría pasar fácilmente por un accesorio real de moda. De hecho, algunos usuarios en redes sociales ya han comentado que el diseño parece más un bolso decorativo que un simple recipiente para snacks.

La mercancía de películas se vuelve coleccionable

En los últimos años, los cines han apostado por crear artículos temáticos que acompañen los grandes estrenos. Estos productos no solo sirven para disfrutar alimentos durante la función, sino que se convierten en recuerdos que los espectadores desean conservar.

Este tipo de estrategias han demostrado ser especialmente efectivas cuando la película cuenta con una identidad visual fuerte o con una comunidad de fans consolidada.

De acuerdo con análisis de la consultora McKinsey & Company, las colaboraciones entre marcas de entretenimiento y productos de consumo pueden aumentar la recordación de un lanzamiento hasta en un 40%, especialmente cuando se trata de artículos con alto impacto visual o emocional.

Captura de pantalla

En el caso de la secuela de El diablo viste a la moda, la combinación entre cine y moda ofrece un terreno ideal para este tipo de campañas promocionales.

Palomera de El diablo viste a la moda se viraliza en redes sociales

Las imágenes del bolso-palometera comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios y creadores de contenido comentaron el diseño y compartieron fotografías del producto.

Muchos coincidieron en que la idea encaja perfectamente con la estética de la franquicia. Otros señalaron que comprarían el artículo incluso si no planean usarlo para palomitas, sino como una pieza decorativa o un accesorio curioso inspirado en la película.

Miranda y Andy Especial

Este fenómeno refleja cómo el marketing cinematográfico ha evolucionado hacia experiencias más inmersivas. Ya no se trata solo de lanzar tráilers o pósters, sino de crear objetos que prolonguen la conexión emocional entre el público y la historia.

¿Cuándo se estrena "El diablo viste a la moda 2" en México?

El estreno de El diablo viste a la moda está programado para mayo de 2026 en México, fecha en la que los fans podrán regresar al sofisticado y competitivo mundo editorial que conquistó al público hace casi dos décadas.

Mientras llega ese momento, artículos promocionales como esta palomera-bolso ayudan a mantener viva la conversación alrededor de la película. Y si la reacción en redes sociales es un indicio, este accesorio podría convertirse en uno de los souvenirs cinematográficos más comentados del año.

El diablo se viste a la moda 2 estrenó su nuevo tráiler 20th Century Fox

Porque, si algo ha demostrado el legado de la saga, es que cuando se mezclan cine, moda y cultura pop, incluso una simple palomera puede transformarse en un objeto digno de pasarela… y, probablemente, en algo que ni la propia Miranda Priestly rechazaría.

AAAT*