I, Chihuahua, la película cancelada por Netflix que ahora busca distribución en Cannes

La película animada I, Chihuahua, del director mexicano Jorge R. Gutiérrez, tendrá una nueva oportunidad después de haber sido cancelada por Netflix en 2024. El proyecto será presentado en el Marché du Film de Cannes 2026, donde buscará distribución internacional con un elenco de voces encabezado por Gabriel “Fluffy” Iglesias, Diego Luna, Stephanie Beatriz y Ron Perlman.

El dato es importante por una razón: I, Chihuahua no forma parte de la Selección Oficial del Festival de Cannes ni compite por la Palma de Oro. Su presencia será en el Marché du Film, el mercado paralelo al festival, donde productoras, agentes de ventas, distribuidores y compradores internacionales negocian proyectos y derechos de exhibición.

En este caso, la compañía Rocket Science se encargará de lanzar las ventas internacionales de la película durante Cannes.

La cinta marca el regreso de Jorge R. Gutiérrez a una historia animada profundamente conectada con la cultura mexicana, después de proyectos como El libro de la vida y Maya y los tres. La película fue retomada por Snafu Pictures tras su salida de Netflix, de acuerdo con reportes publicados en febrero de 2026.

¿De qué trata I, Chihuahua?

La historia sigue a Chacho, un pequeño chihuahua apasionado por la lucha libre que sueña con demostrar que también pertenece al ring. Para lograrlo, adopta la identidad de “Luchacho”, un luchador enmascarado que entra a un torneo internacional para salvar su hogar.

En ese recorrido, Chacho enfrentará a luchadores animales de distintas partes del mundo. El gran antagonista será El Chamuco, descrito como una bestia peligrosa y el rival final dentro de la aventura.

La propuesta mezcla comedia, acción, fantasía y lucha libre mexicana, uno de los elementos más reconocibles del imaginario popular del país. Desde su anuncio original, el proyecto fue presentado como una aventura animada con humor, emoción y referencias culturales mexicanas.

I, Chihuahua Especial

Diego Luna, Stephanie Beatriz y Ron Perlman se suman al elenco

El nuevo impulso de I, Chihuahua llegó acompañado de la revelación de su elenco de voces. Gabriel “Fluffy” Iglesias dará voz a Chacho, el protagonista de la historia. Diego Luna interpretará a Juan, el padrastro de Chacho, un exluchador retirado que intenta protegerlo de los riesgos del deporte.

Stephanie Beatriz será Xochi, la mejor amiga y compañera de aventuras del protagonista. Ron Perlman y el propio Jorge R. Gutiérrez participarán como una dupla de comentaristas de lucha libre, de acuerdo con los reportes sobre el elenco.

El elenco refuerza el perfil internacional del proyecto. Diego Luna aporta una presencia ligada al cine mexicano y a producciones globales como Andor; Stephanie Beatriz conecta con el público de animación por trabajos como Encanto; Ron Perlman ha colaborado antes con universos de fantasía y acción; y Gabriel Iglesias ya estaba vinculado al proyecto desde su etapa original en Netflix.

La película que Netflix canceló en 2024

I, Chihuahua fue anunciada originalmente por Netflix en 2022 como una nueva película animada de Jorge R. Gutiérrez, quien venía de trabajar con la plataforma en Maya y los tres. Sin embargo, en abril de 2024 el propio director confirmó que el proyecto había quedado cancelado dentro de Netflix Animation.

En ese momento, Gutiérrez escribió que su querida I, Chihuahua estaba “oficialmente muerta” en Feature Animation Netflix por “diferencias creativas”. También dejó claro que no abandonaría la película: “Adoro la película con todo mi corazón y absolutamente planeo hacerla en otro lugar”, señaló entonces.

El cineasta también explicó que Netflix le permitiría llevar el proyecto fuera de la plataforma, algo que consideró esperanzador para el futuro de la cinta. Esa posibilidad terminó concretándose en 2026, cuando se anunció que Snafu Pictures retomaría el proyecto.