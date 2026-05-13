KATSEYE regresa a México: fecha y cuándo comprar boletos para su concierto

KATSEYE se ha consolidado como una de las agrupaciones femeninas más populares. A poco más de un año de su debut, las cantantes realizarán una segunda gira mundial con la cual estarán de regreso en México.

Hay que recordar que en diciembre del 2025 KATSEYE se presentó por primera vez en México en el Teatro Metropólitan, pero en esta ocasión darán un show en un lugar mucho más grande en donde miles de fans podrán ser parte de su concierto.

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¿Cuándo y dónde se presentará KATSEYE en México?

Atención EYEKONS ya pueden marcar en sus calendarios el día en el que podrán ver a KATSEYE en México.

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales oficiales Ocesa, KATSEYE estará en México, específicamente en la Ciudad de México el próximo 27 de noviembre.

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Las cantantes se presentarán en el Palacio de los Deportes y será la primera vez que pisen este recinto.

¿Cuándo comprar boletos para KATSEYE en México?

Si quieres ver a KATSEYE en México, te contamos que los boletos saldrán a la venta primero por una preventa Weverse y solamente podrán tener acceso a ella quienes tenga la EYEKON membresía que puedes comprar en la tienda de Weverse.

La membresía tiene un costo de $432.27 y una vez que la obtengas, deberás registrarte en la siguiente página https://bit.ly/4dpFPq4. Recuerda que tiene como fecha límite hasta el domingo 17 de mayo 3:00 PM.

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La preventa Weverse se realizará en Ticketmaster el 20 de mayo a las 11:00 AM.

Por otra parte, habrá una venta general con la que podrás comprar tus boletos sin una membresía. La venta será el 21 de mayo a las 3:00 PM en Ticketmaster.

Cabe mencionar que Ocesa compartió que el precio de los boletos, así como el mapa de las secciones las dará a conocer el 19 de mayo a las 11:00 AM a través de sus redes sociales.

PJG