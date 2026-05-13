Cannes: Bienvenidos al mundo très chic del cine

CANNES.— Con el mejor nivel que se caracteriza, Cannes inauguró el Festival Internacional de Cine con la presentación de un nuevo jurado. Demi Moore le agrega el factor de superestrella, al lado de otros ingredientes del Oscar como la directora china Chloé Zhao, quien este año había recibido la doble nominación por Hamnet, además del Valor Sentimental nominado del sueco Stellan Skarsgård, quien destacó su primera participación con “Era hora... no estoy muerto”. Ausente con aviso, Jacob Elordi iba a formar parte del jurado, pero tuvo que cancelar a último momento, pues se fracturó el pie y el tobillo. Tampoco faltó la polémica de haber elegido como presidente del jurado al director coreano Park Chan-wook, quien en 2023 había sido expulsado del sindicato de escritores de Hollywood por seguir trabajando para HBO durante una huelga. Pero él también demostró su forma de pensar al declarar que “la política en el cine jamás deberíamos considerarlo como un adversario del cine. Pero la política en el cine sin una verdadera dimensión artística es pura propaganda”.

Se abrieron oficialmente las puertas del festival cuando Jane Fonda subió al escenario con la actriz Gong Li, para representar los dos hemisferios del mundo del cine celebrando “la audacia, libertad y el feroz acto de creación”.

Todavía falta otra Palma de Oro honoraria para Barbra Streisand, que entregarán recién al final, el próximo 23 de mayo, por los “casi” 60 años de carrera desde que filmó Funny Girl, en 1967, señalándola como “la personificación del sueño americano”.

Antes, tendrán que elegir a los ganadores de la competencia oficial, donde no se presentaron ninguno de los grandes estudios de cine tradicionales. Por ejemplo, Adam Driver con Scarlett Johansson y Miles Teller, estrenan la producción independiente Paper Tiger del director James Gray.

Y sin haber ganado nunca antes en Cannes, Pedro Almodóvar llega por séptima vez con Amarga Navidad que espera endulzar el dramático duelo de la historia con una Palma de Oro. Eso sí... tendrá que competir con sus mejores amigos, como El ser querido Javier Bardem que incluso interpreta en el cine a un famoso director de cine. Y hasta Penélope Cruz: protagoniza La Bola Negra, de la gran contienda entre los españoles más famosos del cine. El perfil de ciencia ficción con el título Hope agrega más esperanzas, con Michael Fassbender y Alicia Vikander, bajo la dirección del coreano Na Hong-jin. Y también figura una ciencia ficción mucho más real como la inteligencia artificial en la historia de la japonesa Oveja en la caja (Sheep in the Box).

Jane Fonda AFP

Fuera de la competencia oficial están quienes no se atreven a la mínima posibilidad de “perder”, como el gran debut como director de John Travolta en Propeller One-Way Night Coach sobre la odisea de un viaje en avión a Hollywood. Andy García también se presenta como director, autor y protagonista de Diamond, muy bien acompañado por otras preciadas joyas del cine como Dustin Hoffman, Brendan Fraser, Bill Murray y hasta Demian Bichir.

Steven Soderbergh y Ron Howard esta vez estrenan dos documentales diferentes, pero también fuera de la competencia, en la sección de Proyecciones especiales. Soderbergh presentará La última entrevista de John Lennon. Y Howard traerá con Avedon, la biopic del fotógrafo Richard Avedon que se hizo famoso por imponer un estilo diferente en la moda de las revistas Vogue y Harper’s Bazaar

Con cine para todos los gustos, hasta se podrá ver completamente gratis en la playa la primera versión de Top Gun, apenas tres días antes que cumpla el 40 aniversario, con la “posible” presencia de Tom Cruise (que suma otro rumor de querer reunirse en privado con Chloé Zhao, mientras ella esté en el jurado, para otra superproducción secreta). Vin Diesel y Michelle Rodriguez también confirmaron que van a llegar para la celebración del cuarto de siglo de Rápido y furioso, aunque sea demasiado rápido, porque el verdadero 25 aniversario debería ser en junio.

El champagne seguirá siendo la gran estrella de las orillas del Mar Mediterráneo, con las fiestas más esperadas como el Grand Ball de Monte-Carlo / The Princely World Gala en el Hotel Barrière Le Majestic, en la noche del 16 de Mayo. El Hollywood Longevity Brunch & Coc ktail será el 21 de mayo en el Hôtel Barrière Le Gray d’Albio, antes de la gala amFar (a beneficio de la cura del sida), la misma noche, en el Hôtel du Cap-Eden-Roc.

Park Chan-wook, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankole, Paul Laverty y Stellan Skarsgärd. REUTERS

Mientras tanto, muchos de los famosos pasarán por una de las secretas habitaciones del Hotel JW Marriott donde se esconde la DPA Cannes Gift Suite con regalos extravagantes como una selección especial de corsés y accesorios ‘made in France’ del estilo María Antonieta, joyas Miliani de Tahiti y la francesa Dopamine con anillos de hielo “ice rings”, además de perfumes franceses del Maestro del Incienso Bertrand Duchaufour.

Entre el champagne Domaine de Nuisement y caviar Nova, incluso pudimos confirmar que regalaran una bolsa especial “red carpet bag” de cosméticos Glow25, especialmente seleccionada por Sarah Jessica Parker.

El cierre del festival será el sábado 23 de mayo, con la proyección (también fuera de competencia) de la francesa Full Phil, con Woody Harrelson como un magnate que trata de reencontrarse con la hija que interpreta Kristen Stewart.

Bienvenidos al mundo très chic del cine. Bienvenidos al Festival Internacional de Cannes.