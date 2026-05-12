Mitzy revela si hará vestido de novia de Ángela Aguilar

Mitzy, uno de los diseñadores de vestuario más reconocidos del espectáculo mexicano, fue cuestionado sobre la posibilidad de crear el vestido de novia de Ángela Aguilar para su boda religiosa con Christian Nodal.

El modista aclaró que, hasta ahora, no ha sido contactado por la cantante, aunque tampoco cerró la puerta a trabajar con ella si llegara a buscarlo.

El comentario surgió en un encuentro con medios retomado por el reportero Alan Morales, donde el diseñador respondió a las versiones y especulaciones alrededor de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Mitzy dejó claro que su trabajo como diseñador no depende de la polémica pública que rodee a una figura, sino del encargo que llegue a su taller.

“Ni sabía que se iba a casar. Yo no busco cuerpos, yo soy diseñador y aquí la que llegue lo que sea. No me ha contactado, si me contacta, pues… Yo soy diseñador y un diseñador, la que llegue pues es mi trabajo”, dijo Mitzy, de acuerdo con lo retomado por medios de espectáculos.

Mitzy no rechazó a Ángela Aguilar

Aunque algunos comentarios en redes interpretaron sus palabras como un rechazo, el diseñador no dijo que se negara a vestir a Ángela Aguilar. Su respuesta fue más directa: no ha recibido una solicitud formal de la cantante ni de su equipo.

Mitzy también dejó ver que no teme a la conversación negativa que podría generarse si aceptara hacer el vestido. En los últimos meses, Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado en el centro de la discusión pública por su relación, su boda civil y los comentarios alrededor de Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija.

En ese contexto, cualquier detalle sobre una posible boda religiosa —desde la sede hasta el vestido— ha generado atención mediática. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación de que Mitzy esté involucrado en el diseño.

¿Quién es Mitzy y por qué le preguntaron por el vestido?

Jorge García Cárdenas, conocido artísticamente como Mitzy, tiene más de cuatro décadas de trayectoria en la moda y el vestuario para entretenimiento. Su nombre está asociado con figuras como Rocío Dúrcal, María Félix, Verónica Castro, Yuri, Tatiana, Irma Serrano “La Tigresa”, Maribel Guardia, Ninel Conde, Lorena Herrera y Olivia Collins.

Uno de sus diseños más recordados es el vestido de novia que Thalía usó en su boda con Tommy Mottola. La pieza se volvió parte de la memoria pop mexicana por sus dimensiones: una cauda de 17 metros y un peso aproximado de 70 kilos, según recuentos publicados sobre el icónico vestido.

Por esa historia, Mitzy suele ser mencionado cada vez que una celebridad mexicana prepara una boda de alto perfil. En el caso de Ángela Aguilar, la pregunta surgió por la expectativa alrededor de una posible ceremonia religiosa con Nodal.

¿Por qué se pospuso la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por lo civil en julio de 2024, en una ceremonia privada que confirmó una relación que ya venía rodeada de atención mediática. Desde entonces, se ha hablado de una posible boda religiosa, pero la fecha no se ha concretado públicamente.

Nodal explicó en entrevista con Moisés Salcé que habían considerado casarse en mayo, pero decidieron posponer la ceremonia por la situación de inseguridad en México. El cantante señaló que su intención era realizarla en Zacatecas, en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.

“Nosotros habíamos hablado mucho de ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por la situación como está México. Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explotan el carro”, dijo Nodal, de acuerdo con medios de entretenimiento.

El vestido sigue siendo una incógnita

Por ahora, no se sabe quién diseñará el vestido de novia de Ángela Aguilar si finalmente realiza una boda religiosa con Christian Nodal. Lo único confirmado por Mitzy es que él no ha recibido una solicitud.

La posibilidad de que el diseñador aceptara trabajar con la cantante quedó abierta. Su postura fue la de un profesional dispuesto a vestir a quien llegue a solicitar su trabajo, más allá de los comentarios que puedan surgir en redes sociales.

En una boda tan observada como la de Ángela Aguilar y Christian Nodal, el vestido se ha convertido en uno de los detalles que más expectativa genera. Pero, al menos hasta ahora, Mitzy no forma parte oficialmente del proyecto.

bgpa