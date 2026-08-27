Danna y Belinda estrenan 'Dolce Vita', su esperada colaboración pop

Danna y Belinda estrenaron Dolce Vita, una de las colaboraciones más esperadas por los fans del pop en español y pieza central de WET DREAMS, el segundo EP del próximo álbum de Danna, VISIONS.

El lanzamiento reúne por primera vez a dos de las figuras más reconocidas de la música pop mexicana, cuyas carreras han acompañado a distintas generaciones de fans.

De acuerdo con el comunicado de prensa, el tema llega acompañado de un video musical y representa el encuentro creativo entre dos artistas que han marcado distintos momentos de la cultura pop en español.

La canción ya está disponible en plataformas digitales desde este 27 de agosto, junto con el video oficial y el proyecto “WET DREAMS”.

Danna Paola y Belinda Especial

Danna y Belinda se unen en Dolce Vita

“Dolce Vita” fue presentada como una colaboración orgánica dentro del universo de “WET DREAMS”, una etapa marcada por el deseo, la sensualidad, la intimidad y la libertad.

Musicalmente, el tema se mueve entre el pop electrónico y las texturas del Italo Disco, con sintetizadores envolventes y una energía pensada para la pista de baile.

La canción coloca a Danna y Belinda en un mismo imaginario sonoro y visual, donde el deseo y el placer se abordan desde la libertad y la complicidad femenina.

¿Cómo es el video de Dolce Vita?

El estreno de Dolce Vita también llegó con un video musical construido a partir de una colaboración creativa entre Danna y Belinda. La idea parte de la fantasía de un verano en Italia, con un universo donde conviven sensualidad, moda y amistad bajo una estética mediterránea.

Aunque el concepto remite a la llamada dolce vita italiana, la producción encontró su escenario en una hacienda en Morelos, donde la arquitectura, la luz y la naturaleza ayudaron a transformar el espacio en una versión propia de esa fantasía.

Danna y Belinda aparecen junto a una alberca, con vestuario en tonos satinados y dorados, reforzando el concepto de lujo, verano, complicidad y estética pop.

Danna Paola y Belinda Especial

Aerin Moreno dirige el video

El video fue dirigido por Aerin Moreno, realizadora nacida en Los Ángeles y formada en UCLA Film School. Su trabajo se ha vinculado con algunas de las figuras de la nueva generación del pop internacional.

Moreno ha dirigido videos como “greedy” y “exes” de Tate McRae, “Push 2 Start” y “Chanel” de Tyla, además de colaborar con Madison Beer en piezas como “Make You Mine”.

Dolce Vita forma parte de WET DREAMS

“WET DREAMS” es el segundo capítulo de “VISIONS”, el proyecto con el que Danna explora distintas dimensiones de los sueños y las convierte en territorios para experimentar con su identidad, sonido e imagen.

Mientras “LUCID DREAMS” se adentró en una atmósfera de sueños lúcidos, sintetizadores y paisajes sonoros etéreos, este nuevo capítulo mira hacia el deseo, la sexualidad, la intimidad y la sensualidad desde un lugar de libertad.

El proyecto está integrado por siete canciones, en las que Danna recupera elementos del pop, ritmos urbanos y sonidos latinos dentro del lenguaje que ha desarrollado para “VISIONS”. En ese recorrido, “Dolce Vita” funciona como una de sus piezas centrales.

bgpa