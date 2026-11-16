Danna revela a qué saben los besos de Belinda tras su escena en ‘Mentiras All Stars’

El beso que protagonizaron Danna y Belinda durante una función de Mentiras All Stars volvió a ser tema de conversación, luego de que la cantante mexicana respondiera una pregunta inesperada durante un concierto en Estados Unidos.

Danna revela a qué saben los besos de Belinda durante un concierto

Durante una presentación realizada el 14 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, Danna conversaba con sus seguidores sobre el amor y las relaciones sentimentales cuando una persona del público le preguntó por los besos que compartió con Belinda.

La intérprete no evitó la pregunta y, entre risas, recordó su experiencia con la cantante durante las funciones de Mentiras All Stars, donde ambas interpretaron a personajes que mantienen una relación cercana dentro de la historia.

“Me preguntan a qué sabe Beli y yo, a dulcecito”, respondió Danna frente a los asistentes, quienes reaccionaron con gritos al escuchar la declaración sobre su compañera de escenario.

La artista continuó hablando del tema y agregó que conserva un recuerdo de los besos que intercambiaron durante el montaje musical.

“Cuando está conmigo, me acuerdo que sus besos son dulces, cool”, expresó antes de continuar con la conversación que mantenía con sus seguidores.

El momento ocurrió mientras Danna hablaba sobre si se considera una persona “migajera”, expresión utilizada en redes sociales para referirse a quienes aceptan pequeñas muestras de afecto o atención dentro de una relación sentimental.

La cantante levantó la mano al reconocer que también había pasado por una situación similar y mencionó que una canción relacionada con Belinda le había hecho recordar esa parte de su vida.

“Mi Nena, la amo”, comentó al referirse a la intérprete de Cactus, antes de compartir su postura sobre las relaciones amorosas y el miedo a expresar los sentimientos.

“Les da miedo amar. Amen, coño. O sea, si te rompen el corazón, pues te rompió el corazón. Pero siente, carajo, siente”, expresó Danna durante su interacción con el público.

Danna y Belinda interpretaron a Yuri y Daniela en Mentiras All Stars, donde protagonizaron un beso durante Amiga mía. Mezcalent

¿Cómo fue el beso de Danna y Belinda en Mentiras All Stars?

El encuentro entre Danna y Belinda ocurrió el pasado 8 de noviembre de 2026, durante la función de cierre de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Ambas artistas participaron en el espectáculo musical interpretando a dos personajes del universo de Mentiras. Danna dio vida a Yuri, mientras que Belinda asumió el papel de Daniela.

El beso ocurrió durante la interpretación de Amiga mía, una canción que forma parte de la historia entre ambos personajes y que aborda los sentimientos de Yuri hacia Daniela.

En la escena, Yuri expresa emociones que van más allá de la amistad, lo que genera una tensión sentimental entre las protagonistas mientras avanza el número musical.

Durante la parte final de la canción, Danna se acercó a Belinda y la besó frente a los asistentes, quienes respondieron con gritos y aplausos mientras varios espectadores grababan el momento con sus teléfonos.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales después de la presentación, donde los seguidores destacaron la interacción entre ambas cantantes y la reacción del público dentro del Auditorio Nacional.

El beso también llamó la atención por tratarse de dos artistas que han desarrollado carreras musicales y actorales desde pequeñas, además de compartir una trayectoria dentro del entretenimiento mexicano.

Aunque la escena formaba parte del contexto teatral de Mentiras All Stars, el momento generó comentarios entre quienes siguen a las intérpretes y a los personajes del musical.

Danna y Belinda protagonizaron un beso en Mentiras All Stars el 8 de noviembre, momento que la cantante recordó durante su concierto. Mezcalent

¿Qué es Mentiras All Stars y qué personajes interpretaron Danna y Belinda?

Mentiras All Stars es una propuesta musical que reúne personajes, canciones y situaciones de distintas producciones relacionadas con Mentiras, obra que utiliza éxitos de la música en español de los años ochenta para desarrollar su historia.

A diferencia de una representación tradicional del montaje, esta versión presenta nuevas interacciones entre personajes que ya forman parte del llamado Mentiverso, con números musicales que recuperan momentos de la historia original.

La función del 8 de noviembre contó con la participación de Danna y Belinda, además de otros integrantes del elenco, entre ellos Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro.

Dentro de la historia, Yuri y Daniela mantienen una relación de amistad que adquiere otro significado cuando Yuri reconoce que sus sentimientos por Daniela van más allá del cariño entre amigas.