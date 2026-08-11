Danna Paola habla por primera vez de la polémica con Kenia Os; esto fue lo que dijo

Después de especulaciones, Danna Paola finalmente se refirió a los rumores que la han relacionado con una supuesta rivalidad con Kenia Os y Belinda.

La cantante aprovechó para aclarar su postura y aseguró que no existe ningún conflicto con sus colegas. Además, pidió dejar atrás los ataques y las comparaciones que suelen surgir en redes sociales, especialmente cuando se trata de proyectos realizados por mujeres dentro de la industria musical.

Sus declaraciones llegan poco antes del lanzamiento de “Dolce Vita”, colaboración que prepara junto a Belinda y que llegará el próximo 27 de agosto.

Foto: Instagram Danna

¿Cómo comenzó la polémica entre Danna, Belinda y Kenia?

La controversia tomó fuerza en julio, luego de una entrevista que Belinda concedió a la revista Vogue, en la que habló sobre sus próximos proyectos y la manera en que disfruta asumir nuevos retos dentro de la música.

Durante la conversación, la cantante hizo referencia a su colaboración con Danna Paola y señaló que en México "nunca se han juntado dos pop stars para hacer música".

La frase generó molestia entre algunos seguidores de Kenia Os, quienes recordaron “JACKPOT”, canción que ambas artistas lanzaron anteriormente.

Foto: Instagram belindapop

A partir de ahí comenzaron las críticas contra Belinda e incluso se reportaron amenazas de muerte dirigidas hacia la intérprete de “Luz sin gravedad”.

¿Qué dijo Danna Paola sobre trabajar con Belinda?

Al hablar sobre la colaboración, Danna Paola destacó la historia que existe entre ambas y recordó que se conocen desde hace muchos años.

Ha sido muy lindo la verdad, créeme que el poder encontrar a una compañera después de tantos años. Justo el video que encontré entre mis videos más preciados, muy loco, fue la presentación. Creo que fui a la presentación de 'Aventuras en el tiempo', fue donde ahí la conocí, y luego me encontré otra foto en social media también de nosotras en ese lugar. Y luego mi mamá me decía: 'Es que tú veías Amigos x siempre', narró Danna .

La cantante también habló sobre la conexión profesional y personal que encontró con Belinda durante el proceso de producción.

Foto: Instagram danna

El punto es que creo que la conexión es muy bonita. El poder encontrarme con una compañera de tanto tiempo, saber que llevamos tantos años trabajando y poder colaborar desde un nivel tan profesional también, y desde un lado muy cálido, muy humano. Somos dos mujeres que hemos trabajado toda la vida y podernos también disfrutar en el set y ver. No sé, como que hay una conexión muy genuina desde la manera en la que nos gusta trabajar a las dos, y nos echamos 16 a 17 horas de videoclip y de muchas otras cosas que van a venir", dijo Danna .

La intérprete también hizo énfasis en la importancia de no alimentar el odio en redes sociales y pidió que la atención se concentre en el trabajo que realizan las artistas.

Creo que estamos en momentos de mucho odio en general, creo que hay que enfocar la energía. Yo estoy enfocada en enfocar mi energía en el trabajo, las cosas positivas, como lo dije la última vez, el odio no es algo en lo que yo sea partícipe, nunca lo he sido, nunca he sido fan de polémicas", expresó.

La cantante además señaló que las colaboraciones forman parte del trabajo artístico y que no deberían utilizarse para generar enfrentamientos o cuestionamientos entre las intérpretes.

Foto: Instagram danna

Hay muchas especulaciones y ataques sobre especulaciones. Las colaboraciones nacen, a veces salen, a veces no, y no por eso hay alguien mejor que otro. No denigremos ni pongamos la carrera de nadie en duda. Yo creo que todas estamos haciendo nuestra lucha, lo dije, todas tenemos espacio y es importante ser más conscientes de lo que sucede."

¿Qué dijo sobre su próxima canción con Belinda?

Danna Paola también manifestó su entusiasmo por el lanzamiento de “Dolce Vita”, tema que compartirá con Belinda el próximo 27 de agosto.

Para la cantante, esta colaboración representa una oportunidad para celebrar el trabajo de ambas y concentrarse en los proyectos que están construyendo.

Para mí esta colaboración me tiene muy contenta, trabajar con Beli como lo dije es increíble, esto sale el 27 de agosto y pues creo que eso: enfocar la energía en donde va y creo que la verdad te hace libre. Entonces, lo que sea que haya pasado lo sabemos nosotras tres también, fueron problemas administrativos. No tengo necesidad, no tenemos necesidad, yo creo que llevamos como dije 26 años trabajando y estando relevantes, somos mujeres súper poderosas y también lo digo por mis otras compañeras. O sea, creo que es importante que mejor nos enfoquemos en lo que están logrando todas y poder darle espacio a todas."

Foto: Instagram Belinda

¿Danna Paola tiene algún problema con Kenia Os?

Finalmente, Danna Paola fue contundente al referirse a los rumores que apuntaban a un supuesto conflicto con Kenia Os.

La cantante aseguró que no existe ningún problema entre ellas y aprovechó para desearle éxito a sus colegas de la industria.

No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada, muchísimo éxito a todas, no solamente a ella, a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”.

Con estas declaraciones, Danna Paola dejó clara su postura frente a las especulaciones y reiteró que prefiere concentrarse en su música y en los proyectos que tiene por delante, entre ellos su esperada colaboración con Belinda.